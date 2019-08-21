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婚嫁界最強聯名！美國婚紗天后 x HEARTS ON FIRE絕美婚紗變婚戒

2019-08-21 10:08聯合報 記者孫曼╱即時報導

籌備婚禮、物色婚紗的準新娘們，絕對對於電視實境秀「Hayley Ever After」的美國婚紗天后Hayley Paige不陌生。許多人婚戒首選的HEARTS ON FIRE，一直以來以「全世界車工最完美的鑽石」出名，雙方聯手推出HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列，共4款單鑽戒指、15款造型線戒珠寶，以Hayley Paige的經典婚紗為靈感，可以說是婚嫁界最強聯名！

Hayley Paige與HEARTS ON FIRE合作的聯名珠寶系列，由美女設計師Hayley Paige從自己品牌經典禮服設計HARLEY、SLOANE、BEHATI等出發。HARLEY系列戒指交插與V字線條元素呼應同名婚紗的條紋與凸顯身材曲線的腰身抓摺設計；SLOANE禮服將巧思埋在細節裡的簡約設計，發展成戒圈細窄的四爪鑲嵌SLOANE SILHOUETTE單鑽戒指，並於鑲座側邊巧妙鑲嵌一顆小鑽或粉紅剛玉；SLOANE PICOT FLOATING線戒靈感來自廣泛運用在Hayley Paige禮服設計中的Picot緞帶。

而波西米亞風的BEHATI禮服上的手工珠飾、層疊蕾絲、手工繩結、刺繡等經典元素，也變成珠寶：獨一無二的 BEHATI SAY IT YOUR WAY鑽石戒指，水滴型鑲座的配鑽以由小至大的漸變層次圍繞主中央主鑽，古典華麗，也是Hayley本人最愛。BRING THE DRAMA則是作為系列中唯一獨立作品，靈感來自Archie禮服薄紗斜肩設計，是HEARTS ON FIRE首次在同件作品中運用3種不顏色金屬的作品，3層戒圈為創造禮服薄紗的輕盈與隨性感，有如裁縫師縫製禮服時以打摺（draping）創造層次，轉至不同角度配戴即呈現截然不同的效果，側面配戴能讓手指更顯修長，相當別緻。

自2011年推出同名婚紗系列開始，Hayley Paige揉和歐式華麗古典與美式浪漫清新風格的設計就迅速成為最熱門的婚紗教主，除了IG帳號擁有多達86萬粉絲，她也推出包括伴娘、花僮與紅毯正裝的完整系列，並擁有自己的「Hayley Ever After」電視實境秀。

RING THE DRAMA戒指，鉑金、玫瑰金、黃 K 金鑲嵌鑽石及粉紅剛玉，2...
RING THE DRAMA戒指，鉑金、玫瑰金、黃 K 金鑲嵌鑽石及粉紅剛玉，27萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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SLOANE SILHOUETTE戒指，白K金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主鑽 0.30...
SLOANE SILHOUETTE戒指，白K金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主鑽 0.30ct 起，價格未定。圖／HEARTS ON FIRE提供
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HARLEY GO BOLDLY戒指，白K金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，13萬元。圖／H...
HARLEY GO BOLDLY戒指，白K金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，13萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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SLOANE PICOT FLOATING DIAMOND戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石與...
SLOANE PICOT FLOATING DIAMOND戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，46,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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RING THE DRAMA戒指，鉑金、玫瑰金、黃 K 金鑲嵌鑽石及粉紅剛玉，2...
RING THE DRAMA戒指，鉑金、玫瑰金、黃 K 金鑲嵌鑽石及粉紅剛玉，27萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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美國婚紗天后Hayley Paige將於10月份初次訪台。圖／HEARTS ON...
美國婚紗天后Hayley Paige將於10月份初次訪台。圖／HEARTS ON FIRE提供
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BEHATI SILHOUETTE戒指，白K金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，65,000元...
BEHATI SILHOUETTE戒指，白K金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，65,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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HEARTS ON FIRE與美國知名婚紗設計師Hayley Paige合作推出...
HEARTS ON FIRE與美國知名婚紗設計師Hayley Paige合作推出聯名珠寶系列。圖／HEARTS ON FIRE提供
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BEHATI SAY IT YOUR WAY戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主鑽...
BEHATI SAY IT YOUR WAY戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主鑽 0.30ct起，價格未定。圖／HEARTS ON FIRE提供
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HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列，從Hay...
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列，從Hayley Paige的經典婚紗系列取得靈感。圖／HEARTS ON FIRE提供
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HEARTS ON FIRE與美國知名婚紗設計師Hayley Paige合作推出...
HEARTS ON FIRE與美國知名婚紗設計師Hayley Paige合作推出聯名珠寶系列。圖／HEARTS ON FIRE提供
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婚紗珠寶

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