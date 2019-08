婚嫁界最強聯名!美國婚紗天后 x HEARTS ON FIRE絕美婚紗變婚戒

2019-08-21



籌備婚禮、物色婚紗的準新娘們,絕對對於電視實境秀「Hayley Ever After」的美國婚紗天后Hayley Paige不陌生。許多人婚戒首選的HEARTS ON FIRE,一直以來以「全世界車工最完美的鑽石」出名,雙方聯手推出HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列,共4款單鑽戒指、15款造型線戒珠寶,以Hayley Paige的經典婚紗為靈感,可以說是婚嫁界最強聯名!

Hayley Paige與HEARTS ON FIRE合作的聯名珠寶系列,由美女設計師Hayley Paige從自己品牌經典禮服設計HARLEY、SLOANE、BEHATI等出發。HARLEY系列戒指交插與V字線條元素呼應同名婚紗的條紋與凸顯身材曲線的腰身抓摺設計;SLOANE禮服將巧思埋在細節裡的簡約設計,發展成戒圈細窄的四爪鑲嵌SLOANE SILHOUETTE單鑽戒指,並於鑲座側邊巧妙鑲嵌一顆小鑽或粉紅剛玉;SLOANE PICOT FLOATING線戒靈感來自廣泛運用在Hayley Paige禮服設計中的Picot緞帶。

而波西米亞風的BEHATI禮服上的手工珠飾、層疊蕾絲、手工繩結、刺繡等經典元素,也變成珠寶:獨一無二的 BEHATI SAY IT YOUR WAY鑽石戒指,水滴型鑲座的配鑽以由小至大的漸變層次圍繞主中央主鑽,古典華麗,也是Hayley本人最愛。BRING THE DRAMA則是作為系列中唯一獨立作品,靈感來自Archie禮服薄紗斜肩設計,是HEARTS ON FIRE首次在同件作品中運用3種不顏色金屬的作品,3層戒圈為創造禮服薄紗的輕盈與隨性感,有如裁縫師縫製禮服時以打摺(draping)創造層次,轉至不同角度配戴即呈現截然不同的效果,側面配戴能讓手指更顯修長,相當別緻。