婦人猛裝3大袋好市多洋蔥 網友傻眼「太誇張了」

2019-08-21 10:11 聯合新聞網 綜合報導



有位中年婦人在好市多北投店拿3大袋塑膠袋，猛裝自助區洋蔥。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

到好市多購買熱狗、漢堡等熱食時，旁邊都會有一區免費自助區，讓消費者自己承裝飲料、醬料或是配料等，但是日前有人在臉書社團PO出一張照片，只見照片裡的一位中年婦人站在自助區的洋蔥機前，拿著3袋塑膠袋猛裝洋蔥，讓網友傻眼大嘆「太誇張了」。

有位網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示上週日他去了北投的好市多並拍下了2張照片，只見照片中一位穿著黑白條紋衣服的中年婦人，站在好市多自助區的洋蔥機前，裝滿了3大袋塑膠袋的洋蔥，行徑相當離譜。

貼文一出後，許多網友紛紛回應，表示這位婦人的做法太誇張，「好市多當自家廚房，厲害厲害」、「貪小便宜的人真的很討人厭，噁心」、「這種行為跟偷沒兩樣，除了貪還是貪」、「洋蔥才多少錢..？是有沒有必要那麼...？真的無言」

但也有人提出質疑，「會不會是他買了很多熱狗外帶？搞清楚事情再PO比較好吧！」、「但是我上次公司團購了22條熱狗&兩個披薩....也是包醬料包的膽戰心驚的」、「我真的看過買了超過十條牛肉卷拿很多洋蔥的，工作人員還問他要不要幫忙」、「上次朋友買20個熱狗堡再裝一袋洋蔥，也被PO網公審…我真心覺得這樣很可憐，買多也是錯！」

除此之外，也有不少人分享，看到有人在好市多自助區裝一堆東西的過程，「也有遇過媽媽帶20幾歲的女兒 兩個一起裝 裝了好幾袋洋蔥跟酸黃瓜醬的，還有裝可樂整袋冰塊的.....是喝飲料的冰塊！」、「我去好市多也常看到這種人啊！還有拿大水壺狂裝可樂的」、「這種貪心的人太多了,我昨天在高雄九如路也遇到一個,免費的醃蘿蔔拚命包了2大袋」