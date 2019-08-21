佳節搜查線 中秋月餅大爆料

天成飯店集團的珍饌天成禮盒1,280元。 圖／天成飯店集團提供 分享 facebook

中秋夜，呷餅配茶團圓賞月的日子又將到來，今年烘焙名店、星級飯店依舊固守傳統與創意的兩端，特別的是，呼應環保風，禮盒不再只是禮盒，將變身更多元的日常用品。

米其林星光入味

這兩年台灣追上「米其林」，月餅，當然也得有星光點綴。

君品酒店的「魚慶星耀」中秋月餅禮盒，就由2018、2019頤宮蟬聯米其林三星紀念版領軍，主打傳統廣式月餅風味，利用餅皮自然回油的特性，使其與餡料融合，產生皮餡一體、入口即化的細緻口感，包括松子蓮蓉、伍仁金腿、棗泥蛋黃、鳳梨南瓜子、豆沙核桃等6款廣式經典月餅。禮盒主視覺以頭部繪有星星的六條燕尾彩魚為主角，寓意頤宮蟬聯三星殊榮。每盒6入售價3,280元，限量300盒，售完為止。

君品「魚慶星耀」中秋禮盒，展現星滋味。圖／君品酒店提供 分享 facebook

台北文華東方酒店也打造限量的時尚月餅禮盒，3款口味包括傳統廣式、手工巧克力以及由米其林一星餐廳雅閣推出 ，每年皆供不應求的限量經典手工奶黃。其中，手工奶黃由雅閣主廚謝文與團隊以鮮奶油、牛油、雞蛋等獨家比例配方製成奶黃內餡，包入傳統製程打造的酥鬆餅皮，費時兩天完成；每盒6入售價2,180元，限量推出900盒。文華餅房也推出玥兔磅蛋糕、文華鳳梨酥及中秋限定禮籃等。

台北文華東方酒店打造限量的時尚月餅禮盒。圖／台北文華東方酒店提供 分享 facebook

老字號推迷你味

不只星級飯店搶創意，老字號糕餅業也紛紛推出縮小版產品搶年輕客源。像是邁入第5代接班人的郭元益，推出全新迷你酥皮系列，首度以小於等比率50%製作，將每年熱賣450萬顆的冰沙餡餅、鳳梨奶黃酥、蛋黃酥縮小尺寸、多入數的方式打造全新禮盒。最特別的是，每顆迷你酥皮還可以客製化，印上想要的中、英文字或可愛圖案。

台北美福大飯店與裕珍馨的聯名款「珍馨美意」禮盒。 圖／台北美福提供 分享 facebook

超過半世紀、以奶油酥餅聞名的台中大甲裕珍馨，今年中秋禮盒選用台灣在地新鮮且高營養的黑芝麻，中間夾入Ｑ彈麻糬，最後再以白鳳豆沙或綠豆沙包覆的「白鳳芝麻酥」及「綠豆芝麻酥」等新品，組合成16款禮盒。其中，招牌奶油酥餅也有縮小版。

邁入品牌130周年的百年餅店「舊振南」，今年以「綺月漫舞」為主題，每款禮盒隨著光線的照射，都有不同顏色的變化，彷彿都像是在月光上漫舞一般。為了符合現代人追求低熱量的飲食需求，除了明星商品的台式月餅綠豆椪、中秋限定蛋黃酥，還推出了小巧可愛的一兩小月餅，熱量僅150大卡，以及低熱量廣式小月餅。

台北西華飯店中秋月餅，展現傳統好滋味。圖／台北西華飯店提供 分享 facebook

長銷經典守本味

說起長銷經典，各飯店都有「黏」住饕客的獨家風味。台北西華飯店有熱銷逾20載的鹹香西華手工XO醬雙黃風味，還有經典白蓮蓉雙黃、酒釀桂圓、抹茶栗子等豐潤美味，搭佐西華茗茶。

晶華酒店桃山月餅，以日式桃山餅皮搭配台灣好茶內餡，文創又充滿質感。 圖／晶華酒店集團提供 分享 facebook

台北晶華酒店今年推出5款風格各異的月餅禮盒，包括年年熱銷的傳統廣式月餅「醉月」，主廚精選歷年經典。而以管狀壓克力包裝、年年廣受消費者好評的「花月」奶黃酥禮盒，也在今年熱銷排行榜上。

華泰大飯店集團餐飲點心團隊推出「想月饗月」三色中秋月餅禮盒，包含抹茶棗泥松子、南瓜桂花豆沙、竹炭奶皇鹹蛋3種口味各3顆，綠、黃、黑繽紛色，視覺活潑，味覺豐富，也很受喜愛。

香格里拉台北遠東國際大飯店則打造「花晨月夕」系列中秋禮賞，共有4款禮盒及2款秋節禮籃，其中熱銷款「燕窩奶黃」，由香宮點心主廚純手工製作，蒸製內餡需於每5分鐘掀蓋攪拌一次，前後需費時約半小時，待其冷卻調入珍貴燕窩，再將其包入酥皮裡進行烘烤；「金沙奶皇」則展現鹹甜交融滋味，滿口鮮香，令人回味無窮。

香格里拉台北遠東中秋豪華禮籃。 圖／香格里拉台北遠東提供 分享 facebook

北投日勝生加賀屋今年主打限量日式桃山月餅「金秋耀月．月餅禮盒」，其「桃山皮」源於日本桃山屬於和菓子的一種，製作過程不使用麵粉，是以白豆沙餡揉入蛋黃捏製而成，製程得依靠師傅長年的經驗累積，餅皮才能無裂痕閃著金黃光澤。國泰飯店觀光事業旗下的MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店與HOTEL COZZI和逸飯店兩大品牌，攜手推出兩款特製月餅禮盒，包括全新款「吟月中秋」以及熱賣人氣款「影月九如」月餅禮盒。後者是去年創下熱銷6萬顆佳績的流沙月餅，有奶黃、巧克力、覆盆莓、芝麻等4款流沙風味，放入慕軒的九宮格城市插畫裡。

國泰飯店觀光事業「吟月中秋」禮盒。 圖／國泰飯店觀光事業提供 分享 facebook

跨界創新玩趣味

當經典遇上創意，是今年秋節禮盒最巧妙的碰撞，月餅盒變燈、可玩疊疊樂，還成了一本優雅的書本。

六福旅遊集團「迎月豐融」禮盒結合愛地球話題，外包裝從環保出發，兼具小夜燈與置物功能，並融入「瀕危動物」的創意設計，讓犀牛、水獺、石虎及熊鷹的光影說故事，所得收入10%捐贈莊福文教基金會，投入動物保育推廣教育行動。4種月餅口味也各有特色，包括以碧螺春為基底、當季食材紅心芭樂烘焙而成的「碧螺春紅心芭樂」月餅，台灣芒果與足重香柚酸甜交融的「芒果香柚」、粵式代表「棗泥桂圓蛋黃」、帶點異國風的「咖哩魯肉香菇」。

「六福迎月豐融中秋月餅」外盒除具有置物功能外，亦可將底部已嵌入的燈打開變成小夜燈。 圖／六福旅遊集團提供 分享 facebook

麗緻餐旅集團連續4年以結合桌遊、浮空投影、拼圖、魔術方塊等創意的麗緻坊中秋禮盒，成功引起市場討論話題及買氣，今年首度融入插畫疊疊樂，攜手兩度獲國際插畫界年度大獎「義大利波隆那插畫展」肯定、曾受邀設計金曲獎及世大運插畫的台灣藝術家陳又凌，繪製疊疊樂禮盒封面，打造童趣繽紛的「樂疊中秋」禮盒，內含番石榴碧螺春、蜜煎香桃抹茶、青檸茉莉綠茶、核桃炭焙烏龍、杏香仁鐵觀音等8款茗茶主題創意月餅。

誠品行旅今年月餅禮盒像本書。 圖／誠品行旅提供 分享 facebook

eslite hotel誠品行旅則將月餅禮盒變本書。「食光選集│典藏」邀請台灣當代剪紙藝術家吳耿禎合作，以字典表現時代刻痕，內含將法式經典餐酒佳餚化身中秋酥點的「鴨肝無花果波特酒」；集中華名菜精髓的「金華火腿辣味臘腸」，以及展現在地風華的「烏魚子海苔鳳梨」3款風味。

台北王朝大酒店的「月光珍寶盒」中秋禮盒，盒內可散發柔光，可變身家中的氣氛燈，也象徵明月高掛、團圓平安的祝福。月餅口味則保留歷年奪獎作品，包括滷肉綠豆椪、咖哩肉鬆椪、紅豆沙蛋黃酥及草莓優格洛神花酥4款，另外也根據市場趨勢，推出兩款創新口味月餅「梅干扣肉椪」和「湘蓮松子蛋黃酥」。

麗緻坊「樂疊中秋」禮盒，插畫疊疊樂結合茗茶主題月餅，8月31日前購買享85折優惠。 圖／麗緻餐旅集團提供 分享 facebook

擅長玩創意的天成飯店集團，繼嘟比積木、寶比存錢筒後，今年獻上比比家族系列撲克牌，包括充滿童趣的「柚比嬉月」禮盒，有嚴選文旦製作香馥襲人的柚比巧酥，結合茶香滿溢的瑞穗在地柚香茶，禮盒附贈的撲克牌，饒富童趣與驚喜，可在闔家團圓時增添樂趣；也有經典廣式月餅的「珍饌天成」禮盒、廣式月餅「花好月圓」禮盒，更親民的土鳳梨酥等。

呼應高雄港的特色，高雄英迪格酒店的月餅禮盒今年就化身舶來品木箱，精緻木紋包裝、香薄的廣式油皮、囊括傳統與創新口味5種口味。盒內還附有世界第三大烈酒品牌ABS伏特加隨身瓶兩瓶，可自行搭配上新鮮果汁DIY調酒，讓團圓夜不只是聯繫感情，還能揮灑創意比特調。

高雄英迪格酒店的月餅禮盒今年就化身舶來品木箱。 圖／高雄英迪格酒店提供 分享 facebook

台南大員皇冠假日酒店的「耀月禮盒」，則附贈時尚肩背手提兩用行李箱。

今年月餅也有跨界款。台北美福大飯店與台中在地品牌「裕珍馨」合作，聯名推出「珍馨美意」禮盒，內含裕珍馨最知名的奶油酥餅，以及專為美福設計的獨家口味「紫玉芝麻酥」和「紫玉金沙酥」，另有登上高鐵商務艙的「桃山流心奶黃」。

不是月餅也玩味

玩創意，不拘飯店或烘焙名店，最特別的就是似月餅又非月餅。理想大地不同於市面傳統月餅作法，推出以招牌蜂巢糕為底製作的「蜂月餅」，並推陳出新研發芋頭、柚子、剝皮辣椒及XO醬4種蜂月餅口味，因是飯店自製數量有限。蜂月餅結合獨家西班牙蒸氣烘焙法，使用花蓮在地農場養殖的冠軍百花蜂蜜為基底，納入花蓮在地特產的芋頭、柚子等，其中，最是挑戰味蕾的「蜂辣椒」，香辣融合蜂巢糕的蜜甜，創造豐富口感。

理想大地月餅融入在地特色。 圖／花蓮理想大地提供 分享 facebook

以長崎蛋糕起家的食品品牌金格KÖNIG今年中秋則挑戰烘焙極限，首創市場上第一顆「鑽石級精品月餅」，更推出創意「珍珠奶茶」、「芝麻爆漿」口味，搶攻月餅市場。由藍帶主廚操刀的中秋鑽石月餅採用鑽石切割線條設計，外型令人驚艷，餅皮是用富含纖維的白鳳豆泥取代麵粉製成，清爽少負擔。中秋系列禮盒也結合「珠寶盒」為設計靈感發想，整體展現奢華品味。

品牌創立10周年的微熱山丘，也首度於中秋節慶推出期間限定的「鳳梨奶黃月餅」，以經典的酸甜鳳梨醬為內餡，結合滑順細緻的奶黃，將土產鳳梨的酸甜以奶黃細緻的鹹香提味，而月餅外型是層次分明的鳳梨花紋，象徵圓滿花開慶豐收，不但帶有吉利的意味，也巧妙勾勒出土產鳳梨在台灣人心中的形象。

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