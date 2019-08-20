親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

華裔指揮領世界最美聲音 維也納少年合唱團10月來台

2019-08-20 22:11聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

有「世界最美的聲音」美譽的維也納少年合唱團，十月再度來台開唱。此一創團逾五百年的傳奇合唱團，此次在玉山銀行的贊助下，除了到台北、台中、高雄巡演，還將首度到宜蘭演藝廳開唱，讓普羅大眾都能聆賞過去只獻給皇室的天籟。

維也納少年合唱團創立於1498年，1918年之前隸屬於宮廷、只為皇家獻唱。該團由九至十四歲男童組成，分成海頓、莫札特、舒伯特以及布魯克納四個團，巡迴全球各地演出。

維也納少年合唱團於1961年受遠東音樂社張繼高之邀首度來台。傳大藝術總經理周敦仁回憶，當時蔣夫人宋美齡在介壽堂接見，轟動一時。半世紀以來，該團造訪台灣近40次，許多小樂迷已長大成人，帶著孩子甚至孫子聆賞，維也納少年合唱團成為台灣人的集體音樂記憶。

玉山銀行與傳大藝術合作，連續九年邀維也納少年合唱團來台。今年輪到海頓團訪台，由來自香港的曾智斌擔任指揮。二度來台的曾智斌，2013年被任命為維也納少年合唱團的指揮，成為該團首位華裔指揮。周敦仁指出，曾智斌擅長的音樂類型相當廣泛，從葛雷果聖歌到現代音樂，是位全能的音樂家。

維也納少年合唱團此次帶來的曲目十分多元。包括孟德爾頌「乘著歌聲的翅膀」、德沃札克「母親教我的歌」、羅西尼「貓之二重唱」、奧地利民謠「從森林來的漢斯」、美國創作歌手比利‧喬的「維也納」，約瑟夫‧史特勞斯「假期旅行」、以及約翰‧史特勞斯二世的「皇帝圓舞曲」等。

每次造訪台灣，維也納少年合唱團都會準備台灣歌曲獻給台灣樂迷。周敦仁指出，今年曲目暫時保密，屆時再給樂迷驚喜。

● 「玉山音樂饗宴—維也納少年合唱團」10月10日在宜蘭演藝廳、13日在台中中山堂、14日在高雄衛武營、16日在台北國家音樂廳；演出門票由兩廳院售票系統熱賣中，玉山卡友享八五折，玉山世界卡/無限卡享八折優惠，詳情請洽傳大藝術（02）2771-5676，兩廳院售票網址：www.artsticket.com.tw

「世界最美聲音」維也納少年合唱團，10月將再度來台。圖／傳大藝術提供
「世界最美聲音」維也納少年合唱團，10月將再度來台。圖／傳大藝術提供
分享

維也納玉山兩廳院售票

相關新聞

想要更年輕…保養頭髮更重要！養髮3招 用快乾髮帽才不會禿

2019-08-20 20:14

台南人無極限！在地人帶路 隱藏版早餐竟然是愛玉冰

2019-08-20 18:15

影／台中兩大人氣書店 一台一日 各有各的好

2019-08-20 17:01

AirAsia歡慶開航10周年 明早開賣台北飛吉隆坡單程未稅1,088元起

2019-08-20 16:38

雞皮控、芋泥控快衝！ 繼光香香雞推金沙芋泥球、雞皮小仙貝

2019-08-20 15:43

遠離塵囂 到馬來西亞享受天然溫泉

2019-08-20 15:22

帶著空姐鍋 旅行好方便

2019-08-20 14:15

幫你煮好料 外宿族的高CP值小家電

2019-08-20 14:14

彩色寶石當道！寶格麗打造華麗神秘腕表誘惑女人心

2019-08-20 11:00

「松露牛排蛋餅」還有「肉片山三明治」當早餐！開丼、真芳聯名

2019-08-20 10:58

雪納瑞和法鬥超可愛！Qeelin「汪汪」將小狗戴上身

2019-08-20 10:56

托特包 盛夏百搭

2019-08-19 23:37

Hebe田馥甄戴CITIZEN限量女表 不只美翻還能為女性發聲

2019-08-19 19:35

新店人衝了！第三家「拿坡里炸雞專賣店」 20日開幕

2019-08-19 17:53

網美必拍 ！影子原來有顏色 奇美博物館影子魔幻展限定登場

2019-08-19 17:31

摸起來像「水蜜桃絨」　MOYNAT輕量水桶包粉嫩登場

2019-08-19 15:54

就是想要帥一波！復古風格腕表成秋冬新趨勢

2019-08-19 15:50

金材昱館長要來啦！下月為TIFFANY旋風襲台

2019-08-19 15:06

泰國最新潮流集散地 經典「水上市場」再現曼谷商場

2019-08-19 14:54

揮別酷夏！百貨「秋季化妝品節」登場 美妝新品陸續亮相

2019-08-19 14:20

2019年秋季重量級新品！抗老養嫩肌 夜晚也要修護

2019-08-19 14:17

小7中秋預購開跑 「福源花生醬、布萊恩紅茶」月餅吸睛度百分百

2019-08-19 12:37

驚！米蘭百年甜點COVA宣布結束代理 3家門市8月31日熄燈

2019-08-19 12:06

港式流心月餅新品上市 咖啡、榴槤你愛哪一味?

2019-08-18 19:40

超值價入手SAMSONITE行李箱 4折限量搶購新品還能愛地球

2019-08-18 18:25

帶App逛夜市免現金 還能抽日本環球影城票

2019-08-18 17:54

潛水表有多夯？品牌頻推新款、開設專賣店

2019-08-18 17:13

消暑就靠它！ 今夏話題冰品、飲品接力登場

2019-08-18 15:59

穿不完的性感比基尼 時尚辣媽Chiara超挺家鄉品牌

2019-08-18 15:42

變身包包外衣、香水瓶裝飾 愛馬仕絲巾用法超乎想像

2019-08-18 14:48

保養品抗老先看「保濕」 資生堂激彈密新品讓妳澎潤彈

2019-08-18 14:30

前輩油畫家張萬傳紀念展 把握最後三天

2019-08-18 12:59

傳RIMOWA將與SUPREME再推聯名行李箱？

2019-08-18 12:56

韓芭蕾舞團獨舞梁世懷 展現舞蹈新語言

2019-08-18 12:54

U值媒／黑風洞，挑戰272級彩色階梯！

2019-08-18 12:38

遠傳青春無價專案再加碼 0元帶走新AirPods再送涼感衣

2019-08-18 12:03

Gregory期間限定快閃 打造獨家包款

2019-08-18 04:27

涼感商品買氣旺 5大類最暢銷

2019-08-17 23:33

熱浪引爆商機 超商聯名冰品發燒

2019-08-17 23:30
看更多

熱門文章

11號颱風「白鹿」最快明生成 估周六最接近台灣

2019-08-20 16:30

救國旅！ 每年2次校外教學 9月上路

2019-08-20 00:15

「集氣希望有颱風來？」彭啟明說預測路徑先別急

2019-08-20 09:45

昨天裝了今天被偷 花蓮5台黑熊監測相機遭竊

2019-08-20 17:54

她吃鼎邊銼...點餐「秒變性騷擾」羞炸 老闆難交代了

2019-08-20 17:21

折壽救腦中風嬤 哭求城隍「我後悔了…求祢帶她走」

2019-08-20 15:46

今晨澎湖3小時雨下了81毫米 吳德榮：今防致災性降雨

2019-08-20 07:43

她自製日本「右駕速解圖」引共鳴 網直呼：如果有賣一定買

2019-08-20 18:34

秋冬旅遊補助 遊樂園加碼搶客

2019-08-20 00:15

預約美好性生活 每周9匙橄欖油可以很持久

2019-08-20 08:09

又見「麻疹超級傳播者」 國泰醫院麻疹群聚再增2例

2019-08-20 15:14

1家6口電費70元 驚人數字讓網友直呼：根本原始人吧

2019-08-20 21:00

小低壓接近南台灣 彭啟明：南部留意強降雨、強風

2019-08-20 08:01

好心幫介紹工作 朋友說出超瞎理由「會過敏」拒面試

2019-08-20 13:04

每日星座運勢／天秤事業積極有進展 投資易有收穫

2019-08-20 00:00

柴犬一臉厭世樣爆紅 網友笑：可能連牠自己都不知生什麼氣

2019-08-20 21:02

每年兩次戶外教學救國旅 觀光局長回應了

2019-08-20 11:44

【家人關係】賴賴／改造

2019-08-20 06:00

挺過抵制風波！大苑子酪梨鮮奶「7折」感謝祭 600網友喊聲：+1

2019-08-20 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top