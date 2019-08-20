華裔指揮領世界最美聲音 維也納少年合唱團10月來台

2019-08-20 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



有「世界最美的聲音」美譽的維也納少年合唱團，十月再度來台開唱。此一創團逾五百年的傳奇合唱團，此次在玉山銀行的贊助下，除了到台北、台中、高雄巡演，還將首度到宜蘭演藝廳開唱，讓普羅大眾都能聆賞過去只獻給皇室的天籟。

維也納少年合唱團創立於1498年，1918年之前隸屬於宮廷、只為皇家獻唱。該團由九至十四歲男童組成，分成海頓、莫札特、舒伯特以及布魯克納四個團，巡迴全球各地演出。

維也納少年合唱團於1961年受遠東音樂社張繼高之邀首度來台。傳大藝術總經理周敦仁回憶，當時蔣夫人宋美齡在介壽堂接見，轟動一時。半世紀以來，該團造訪台灣近40次，許多小樂迷已長大成人，帶著孩子甚至孫子聆賞，維也納少年合唱團成為台灣人的集體音樂記憶。

玉山銀行與傳大藝術合作，連續九年邀維也納少年合唱團來台。今年輪到海頓團訪台，由來自香港的曾智斌擔任指揮。二度來台的曾智斌，2013年被任命為維也納少年合唱團的指揮，成為該團首位華裔指揮。周敦仁指出，曾智斌擅長的音樂類型相當廣泛，從葛雷果聖歌到現代音樂，是位全能的音樂家。

維也納少年合唱團此次帶來的曲目十分多元。包括孟德爾頌「乘著歌聲的翅膀」、德沃札克「母親教我的歌」、羅西尼「貓之二重唱」、奧地利民謠「從森林來的漢斯」、美國創作歌手比利‧喬的「維也納」，約瑟夫‧史特勞斯「假期旅行」、以及約翰‧史特勞斯二世的「皇帝圓舞曲」等。

每次造訪台灣，維也納少年合唱團都會準備台灣歌曲獻給台灣樂迷。周敦仁指出，今年曲目暫時保密，屆時再給樂迷驚喜。

● 「玉山音樂饗宴—維也納少年合唱團」10月10日在宜蘭演藝廳、13日在台中中山堂、14日在高雄衛武營、16日在台北國家音樂廳；演出門票由兩廳院售票系統熱賣中，玉山卡友享八五折，玉山世界卡/無限卡享八折優惠，詳情請洽傳大藝術（02）2771-5676，兩廳院售票網址：www.artsticket.com.tw。