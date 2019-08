人類登月五十載! 歐米茄限量紀念腕表首次抵台

2019-08-20 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年是阿波羅11號太空梭登陸月球50周年,為了紀念這人類歷史上重要的里程碑,歐米茄(OMEGA)也推出兩款限量腕表來慶祝。並在這一季,正式在台灣上市,讓藏家們又多了敗家的新理由。

說到登月,曾被美國太空總署(NASA)指定為太空人標準配備的歐米茄(OMEGA)腕表,當然不會錯過50周年能夠大書特書的機會。在1969年,世界各地盛大慶祝阿波羅11號任務的成功時,品牌獻上了一款超霸計時碼表給參與太空計畫的太空人。這款超霸BA145.022腕表以18K黃金打造,並配備勃艮地酒紅色表圈,在其後的五年之間,只生產了1,014只。而且當時只提供了美國正副元首、太空人、瑞士的鐘表產業先驅與政治們。

在現今的拍賣市場,卻早是奇貨可居的狀態,所以全新的超霸阿波羅11號50周年Moonshine™金限量版腕表便是以傳奇表款為藍本,推出復刻版本。幾乎是原汁原味的外觀,差別在於採用18K Moonshine™月光金來取代18K黃金,其次勃艮地酒紅色表圈以陶瓷來製作,更耐刮。三個計時的副表盤、時標跟秒針,都是跟原款一樣。延續了原表相同架構,搭載了3861機芯,除了依舊精準可靠之外,還經過瑞士天文台的認證。和初代表款一樣限量1,014只,而且搭配了隕石坑表盒,採灰色陶瓷材質製成,並裝飾3D列印月球表面,由於每片嵌板擁有不同構圖,所以每個表盒都是獨一無二。

同樣是限量的紀念款還有超霸阿波羅11號 50周年腕表,不同於前者採用的仍是不鏽鋼表殼、表鍊,但表圈是用拋光18K Moonshine™金精製。相同材質也被運用於11點鐘位置,配備兩個18K Moonshine™金「1」數字,象徵阿波羅任務的編號。其次9點鐘計時盤,塗繪了最早踏上月球的人類之一的巴茲艾德林,走下階梯踏上月球表面的畫面,僅發行6,969只。