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人類登月五十載！ 歐米茄限量紀念腕表首次抵台

2019-08-20 20:57聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年是阿波羅11號太空梭登陸月球50周年，為了紀念這人類歷史上重要的里程碑，歐米茄（OMEGA）也推出兩款限量腕表來慶祝。並在這一季，正式在台灣上市，讓藏家們又多了敗家的新理由。

說到登月，曾被美國太空總署（NASA）指定為太空人標準配備的歐米茄（OMEGA）腕表，當然不會錯過50周年能夠大書特書的機會。在1969年，世界各地盛大慶祝阿波羅11號任務的成功時，品牌獻上了一款超霸計時碼表給參與太空計畫的太空人。這款超霸BA145.022腕表以18K黃金打造，並配備勃艮地酒紅色表圈，在其後的五年之間，只生產了1,014只。而且當時只提供了美國正副元首、太空人、瑞士的鐘表產業先驅與政治們。

在現今的拍賣市場，卻早是奇貨可居的狀態，所以全新的超霸阿波羅11號50周年Moonshine™金限量版腕表便是以傳奇表款為藍本，推出復刻版本。幾乎是原汁原味的外觀，差別在於採用18K Moonshine™月光金來取代18K黃金，其次勃艮地酒紅色表圈以陶瓷來製作，更耐刮。三個計時的副表盤、時標跟秒針，都是跟原款一樣。延續了原表相同架構，搭載了3861機芯，除了依舊精準可靠之外，還經過瑞士天文台的認證。和初代表款一樣限量1,014只，而且搭配了隕石坑表盒，採灰色陶瓷材質製成，並裝飾3D列印月球表面，由於每片嵌板擁有不同構圖，所以每個表盒都是獨一無二。

同樣是限量的紀念款還有超霸阿波羅11號 50周年腕表，不同於前者採用的仍是不鏽鋼表殼、表鍊，但表圈是用拋光18K Moonshine™金精製。相同材質也被運用於11點鐘位置，配備兩個18K Moonshine™金「1」數字，象徵阿波羅任務的編號。其次9點鐘計時盤，塗繪了最早踏上月球的人類之一的巴茲艾德林，走下階梯踏上月球表面的畫面，僅發行6,969只。

底蓋鐫刻了獨立編號，以及「APOLLO 11」、「50th ANNIVERSARY」與「LIMITED EDITION」（限量版）字樣。但最吸睛的仍是，底蓋中央利用了18K Moonshine™金印製出阿姆斯壯名言「這是我個人的一小步，卻是人類的一大步」（THAT’S ONE SMALL STEP FOR A MAN, ONE GIANT LEAP FOR MANKIND）」。

品牌代言人喬治克隆尼演繹超霸阿波羅11號50週年Moonshine™金限量版腕表...
品牌代言人喬治克隆尼演繹超霸阿波羅11號50週年Moonshine™金限量版腕表，約113萬600元。圖／OMEGA提供
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歐米茄超霸阿波羅11號50周年Moonshine™金限量版腕表，18KMoons...
歐米茄超霸阿波羅11號50周年Moonshine™金限量版腕表，18KMoonshine™月光金表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，限量1,014只，約113萬600元。圖／OMEGA提供
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歐米茄超霸阿波羅11號50周年限量版腕表，配備了獨特的表盒，其中還備有兩枚任務臂...
歐米茄超霸阿波羅11號50周年限量版腕表，配備了獨特的表盒，其中還備有兩枚任務臂章、兩個雕板，以及表帶更換工具，並配置登月艙造型展示架。圖／OMEGA提供
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喬治克隆尼（右）今年於甘迺迪太空中心，會見首次登月期間的任務控制中心發言人查爾斯...
喬治克隆尼（右）今年於甘迺迪太空中心，會見首次登月期間的任務控制中心發言人查爾斯杜克。圖／OMEGA提供
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今年是阿波羅11號太空梭登陸月球50周年，為了紀念這人類歷史上重要的里程碑，歐米...
今年是阿波羅11號太空梭登陸月球50周年，為了紀念這人類歷史上重要的里程碑，歐米茄也推出兩款限量腕表來慶祝。圖／OMEGA提供
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歐米茄超霸阿波羅11號50周年限量版腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈，限量6,9...
歐米茄超霸阿波羅11號50周年限量版腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈，限量6,969只，約31萬4,500元。 圖／OMEGA提供
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