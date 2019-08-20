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台南人無極限！在地人帶路 隱藏版早餐竟然是愛玉冰

2019-08-20 18:15聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

每次到台南旅行，總會有不一樣的驚喜等著去探索。許多外縣市的人都知道台南人早餐吃得很澎湃，一早就先上虱目魚粥、牛肉湯、肉燥飯等重口味料理祭五臟廟，但其實還有一些台南人的道地早餐，就是來碗清涼愛玉冰，拿著碗在路邊直接嗑一碗，一早就透心涼。

如果想要體驗台南特別版早餐，一定要來試試看無名愛玉冰。無名愛玉冰位於台南中西區宮後街，老闆娘說，他們固定早上7點開賣，每天都會做出一大箱子滿滿的愛玉現賣。除了愛玉外，有時候還會加入從其他地方購入的杏仁凍、以及限量的小顆珍珠，淋上糖水及滿滿挫冰，是巷子內的內行人才知道的「早餐」。

作為外地人，第一次到台南，對台南早餐類別是大開眼界，從牛肉湯、虱目魚粥到肉燥飯，每一樣都顛覆了對早餐的想像。但聽到原來還有台南在地人把大多數是在下午或晚上用來消暑的愛玉冰當做早餐，實在是感到難以置信，完全突破了對早餐的認識。

無名愛玉冰的攤子雖小，但站在旁邊，時不時可以看到機車騎士或路人佇足購買，還有些人直接站在路邊捧著裝滿愛玉冰的碗就吃了起來。早餐吃愛玉冰其實並沒有想像中刺激，台南天氣熱，一早吃愛玉冰反而有種清涼感，讓胃口變得比較好。不過，如果想要吃無名愛玉冰，最好還是得趁早，因為每天製作的數量有限，賣完為止。

無名愛玉冰

地址：台南市中西區西門路2段275號旁（宮後街口）

時間：早上7點開賣到賣完為止

價格：每碗30元

無名愛玉攤攤子很小，早上7點開賣後，時不時都會有路人佇足在這裡吃一碗再走。記者魏...
無名愛玉攤攤子很小，早上7點開賣後，時不時都會有路人佇足在這裡吃一碗再走。記者魏妤庭／攝影
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老闆娘說，每天早上7點開賣，賣完為止。記者魏妤庭／攝影
老闆娘說，每天早上7點開賣，賣完為止。記者魏妤庭／攝影
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如果到台南，別忘了到宮後街來碗道地早餐。記者魏妤庭／攝影
如果到台南，別忘了到宮後街來碗道地早餐。記者魏妤庭／攝影
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