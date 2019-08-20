紅色俏皮短裙好青春！ 夏于喬拎Kitty包回到學生時代
美國尼龍包品牌LeSportsac今年邁入創立45周年，特別攜手同樣也是誕生於1974年、世上最有人氣的貓咪Hello Kitty凱蒂貓推出聯名系列，用熱鬧印花結合經典包款，一起愉快慶生！
為了歡慶Hello Kitty x LeSportsac聯名系列上市，LeSportsac特別在SOGO忠孝館一樓廣場開設期間限定Pop-Up Store（至8/24為止），跟品牌很有淵源的女星夏于喬（喬喬）特別以一身俏皮紅色短裙造型現身站台，她透露自己在學生時代和好朋友背的姊妹包就是LeSportsac的，「因為包包很輕又耐用，價格也是學生可負擔的。」在這次的聯名系列中，她大推黑色調的簡約刺繡款式，「刺繡很細緻，而且我有在蒐集後背包，這個包又可以後背也可以手拎，很符合我喜歡一種東西有多種用法的需求。」其他像是紅色相機造型包、多國語言問候語化妝包也是她的最愛。
談到買包，喬喬自認是個節制的人，「通常在挑包包的時候我都會以會背十次、二十次以上作為原則，不是衝動購物型的。」也因為都是花自己賺的錢買包，導演老公林書宇平常並不會管控她購物。「我不是要男生送包包的那種女生，女孩子自己有能力買喜歡的東西是最好的了！」而8月24就是她生日，她也透露和老公有安排了一趟東部小旅行，但對方個性難捉摸，有沒有其他小禮物還不知道，「有的話我會非常開心！謝謝老公。」
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列推出多種主題，「百變造型」主題將採坐姿的Kitty以各種打扮風格配上灰色包款，更能凸顯戴著墨鏡、皇冠等模樣的Kitty。「收藏狂粉」則是將每個年代搭上不同蝴蝶結樣式與配色造型的Kitty來個大集合，繽紛繁複的圖樣像是收藏家把Kitty多年來珍貴的每個片刻隨身帶著走。另外還有以紅色為主軸的相機造型包系列、配有中、英、韓、粵、法等多語言問候語的化妝包系列，其中化妝包上還印有到世界各地像是法國、日本等旅遊的Kitty，穿上和服或泳衣的模樣超俏皮。另外還有9月2日才上市的「簡約刺繡」主題，部分包款配有可愛的Kitty拉鍊頭點綴，背帶上也繡有Hello Kitty字樣，連細節也討粉絲歡心。
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