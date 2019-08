紅色俏皮短裙好青春! 夏于喬拎Kitty包回到學生時代

2019-08-20 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



美國尼龍包品牌LeSportsac今年邁入創立45周年,特別攜手同樣也是誕生於1974年、世上最有人氣的貓咪Hello Kitty凱蒂貓推出聯名系列,用熱鬧印花結合經典包款,一起愉快慶生!

為了歡慶Hello Kitty x LeSportsac聯名系列上市,LeSportsac特別在SOGO忠孝館一樓廣場開設期間限定Pop-Up Store(至8/24為止),跟品牌很有淵源的女星夏于喬(喬喬)特別以一身俏皮紅色短裙造型現身站台,她透露自己在學生時代和好朋友背的姊妹包就是LeSportsac的,「因為包包很輕又耐用,價格也是學生可負擔的。」在這次的聯名系列中,她大推黑色調的簡約刺繡款式,「刺繡很細緻,而且我有在蒐集後背包,這個包又可以後背也可以手拎,很符合我喜歡一種東西有多種用法的需求。」其他像是紅色相機造型包、多國語言問候語化妝包也是她的最愛。

談到買包,喬喬自認是個節制的人,「通常在挑包包的時候我都會以會背十次、二十次以上作為原則,不是衝動購物型的。」也因為都是花自己賺的錢買包,導演老公林書宇平常並不會管控她購物。「我不是要男生送包包的那種女生,女孩子自己有能力買喜歡的東西是最好的了!」而8月24就是她生日,她也透露和老公有安排了一趟東部小旅行,但對方個性難捉摸,有沒有其他小禮物還不知道,「有的話我會非常開心!謝謝老公。」