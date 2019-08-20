影／台中兩大人氣書店 一台一日 各有各的好

2019-08-20 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台中不少書店特色十足，但若以連鎖店及規模來說，無疑以金石堂書店與秀泰集團聯手打造的「秀泰小書房」、日本蔦屋書店人氣最旺，成為台中本地、外地遊客都愛「朝聖」之處。

秀泰小書房雖稱「小」，其實占地千坪，位於秀泰影城S2館二樓。2017年隨著影城開張，就成為來客集中之處，不少人來影城不是為了看電影，而是來秀泰小書房看書、歇息、聊天喝咖啡。

秀泰小書房販售書籍多樣，包括漫畫，各區座位設計都不同。有的現代感十足，有的如早期咖啡館卡座，有的走歐式古典風，讓你看書如同坐在法國皇宮。最搶手的則是大長桌，學生來這討論功課、寫作業，透明落地窗前的吧台式高腳椅也很吸引人，窗前一片綠意，情調十足。偌大的兒童區則是親子最愛。

2018年開幕的日本蔦屋書店也是人氣贏家，特別販售日文書籍不說，一走入店裡，先迎上的就是拍照打卡人潮，可見魅力。最夯打卡點則是上樓梯的整片華麗書牆，以及一至二樓挖空部分天花板營造出的挑高空間，這裡很後現代地裸露天花板水泥鋼樑，配合原有的日式木作風，非常吸睛。