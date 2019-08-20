中秋吃點不一樣的！ 創意芋頭酥、黑糖奶茶酥、芝麻流沙酥超商都有

2019-08-20 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



如果你吃膩了傳統月餅和鳳梨酥，今年中秋不妨來點不一樣的！7－ELEVEN今年中秋預購除了傳統名店名餅之外，更主打「跨界聯名」、「視覺創意」兩大策略包括「顏新發X福源花生醬太陽餅禮盒」、「野上智寬技術指導布萊恩紅茶鳳梨酥」、有黑糖QQ奶茶酥的「禮坊緣悅8入綜合酥禮盒」等都是首發創意跨界聯名，首次推出「聖娜多堡彩虹菠菠星空禮盒」更有絕美彩虹酥皮的芋頭酥；OKmart推出多款原創手工月餅預購，夏威夷豆、芭樂、芒果、起士等創意餡料，顛覆傳統月餅印象。

超商跨界聯名的風潮從零食、飲料、冰品一路吹到中秋月餅，7－ELEVEN今年中秋預購推出近40款月餅，價格帶約289元～1,560元，其中新品占6成，「振頤軒芋雪燒」更是在上市首日就熱賣近萬組。「顏新發X福源花生醬太陽餅禮盒」是老店與老店強強聯手，顏新發太陽餅多層次酥皮，搭配甜而不膩的麥芽糖餡混合著福源花生醬顆粒；「野上智寬技術指導布萊恩紅茶鳳梨酥」散發濃厚茶香；「禮坊緣悅8入綜合酥禮盒」內含全新登場的黑糖QQ奶茶酥，滋味就像是吃的珍珠奶茶。

在視覺系月餅方面，7－ELEVEN首次推出「聖娜多堡彩虹菠菠星空禮盒」，芋頭酥外層是絕美多層次彩虹酥皮，並將菠蘿與蛋黃酥結合，是另類跨界組合；跳脫以往月餅形象的「山田村一黑芝麻流沙酥」是超具質感的黑色月餅，切開後內餡則如黑色金沙般流瀉而出。

除了月餅、烤肉，中秋節就是要吃柚子，7－ELEVEN即日起新推出「蜜柚氣泡珍珠」，使用酸甜的日本柚果汁，搭配正火紅的強氣泡水與白珍珠，迸出酸甜新滋味，季節限定100萬杯，全台5,500間7－ELEVEN門市販售。即日起至9月10日一次購買2杯珍珠系列飲品任選享第2杯7折。

OK mart中秋月餅預購共推出88款月餅及225款周邊伴手禮，其中以創意月餅、經典品牌月餅為搶購重點，「老耿創新芋頭酥」採用創新芋頭造型與酥皮，芋香口感鬆軟綿密，內餡加入鹹蛋黃，是除了傳統蛋黃酥之外的早鳥預購熱銷第二名，可見大眾對芋頭、芋泥的喜愛。