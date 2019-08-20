中秋吃點不一樣的！ 創意芋頭酥、黑糖奶茶酥、芝麻流沙酥超商都有
如果你吃膩了傳統月餅和鳳梨酥，今年中秋不妨來點不一樣的！7－ELEVEN今年中秋預購除了傳統名店名餅之外，更主打「跨界聯名」、「視覺創意」兩大策略包括「顏新發X福源花生醬太陽餅禮盒」、「野上智寬技術指導布萊恩紅茶鳳梨酥」、有黑糖QQ奶茶酥的「禮坊緣悅8入綜合酥禮盒」等都是首發創意跨界聯名，首次推出「聖娜多堡彩虹菠菠星空禮盒」更有絕美彩虹酥皮的芋頭酥；OKmart推出多款原創手工月餅預購，夏威夷豆、芭樂、芒果、起士等創意餡料，顛覆傳統月餅印象。
超商跨界聯名的風潮從零食、飲料、冰品一路吹到中秋月餅，7－ELEVEN今年中秋預購推出近40款月餅，價格帶約289元～1,560元，其中新品占6成，「振頤軒芋雪燒」更是在上市首日就熱賣近萬組。「顏新發X福源花生醬太陽餅禮盒」是老店與老店強強聯手，顏新發太陽餅多層次酥皮，搭配甜而不膩的麥芽糖餡混合著福源花生醬顆粒；「野上智寬技術指導布萊恩紅茶鳳梨酥」散發濃厚茶香；「禮坊緣悅8入綜合酥禮盒」內含全新登場的黑糖QQ奶茶酥，滋味就像是吃的珍珠奶茶。
在視覺系月餅方面，7－ELEVEN首次推出「聖娜多堡彩虹菠菠星空禮盒」，芋頭酥外層是絕美多層次彩虹酥皮，並將菠蘿與蛋黃酥結合，是另類跨界組合；跳脫以往月餅形象的「山田村一黑芝麻流沙酥」是超具質感的黑色月餅，切開後內餡則如黑色金沙般流瀉而出。
除了月餅、烤肉，中秋節就是要吃柚子，7－ELEVEN即日起新推出「蜜柚氣泡珍珠」，使用酸甜的日本柚果汁，搭配正火紅的強氣泡水與白珍珠，迸出酸甜新滋味，季節限定100萬杯，全台5,500間7－ELEVEN門市販售。即日起至9月10日一次購買2杯珍珠系列飲品任選享第2杯7折。
OK mart中秋月餅預購共推出88款月餅及225款周邊伴手禮，其中以創意月餅、經典品牌月餅為搶購重點，「老耿創新芋頭酥」採用創新芋頭造型與酥皮，芋香口感鬆軟綿密，內餡加入鹹蛋黃，是除了傳統蛋黃酥之外的早鳥預購熱銷第二名，可見大眾對芋頭、芋泥的喜愛。
鎖定年輕族群愛創意的需求，OKmart月餅預購系列強調特殊餡料與趣味造型，像是「六福集團秋映月奶黃酥禮盒」將長銷不敗的奶黃酥以千層口感呈現，並加入夏威夷果仁；「六福皇宮仲秋迎月禮盒」選用台灣在地茶碧螺春及芭樂、芒果、香柚等水果為內餡，口感清爽不膩；「糖村綜合芝士月餅」的綠豆凸芝士月餅以傳統純手工古法製作，清爽的綠豆餡搭配未經熟成的CREAM CHEESE，山藥芝士月餅的內餡降低甜度，同樣搭配CREAM CHEESE，「久久津好柿會花生」的柿子造型月餅以Q彈麻糬包括洛神花餡，與微酸蔓越莓巧妙平衡，花生造型用餅以復古香醇花生粒醬混搭黑芝麻雙內餡；「久久津柚見月圓禮盒」的茉莉金柚餅選用日本小山園抹茶做成的外皮，內餡為花壇鄉茉莉花與日本柚子豆沙，御皇金莎酥精選奶油豆沙與蛋黃慢熬煮而成，表面再細撒上乳酪粉，鹹甜可口。
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