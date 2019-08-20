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AirAsia歡慶開航10周年 明早開賣台北飛吉隆坡單程未稅1,088元起

2019-08-20 16:38聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

迎接10周年到來，AirAsia自8月21日早上10點到8月25日晚上11點59分間，推出台北、高雄飛吉隆坡，單程未稅最低1,088元起，出發時間即日起到明年2月29日為止，如果想要秋冬之際來趟熱帶島嶼之旅，可趁這波規畫出遊。

AirAsia自2009年7月開航台北飛往吉隆坡航線後，至今已滿10年，最早每天2班單一航線，到現在台北、高雄出發直飛航線已經增加到13條，橫跨馬來西亞、日本、菲律賓、泰國等4個國家。

AirAsia 長程運輸(AirAsia X)首席執行長Benyamin Ismail表示，自台北-吉隆坡航線營運後，截至7月底前，已經有660萬人次乘客搭乘，相當於平均每個台灣家庭有1人搭過AirAsia。同時，他也提到，最受歡迎航線以台北飛吉隆坡最多，其中7成為馬來西亞籍旅客，其次是今年開航的台北飛往大阪，有8成旅客為台灣籍，馬尼拉、宿霧也都很受歡迎。

迎接10周年到來，AirAsia除了拍攝10周年宣傳影片，影片中以可愛打巴掌的方式，傳遞「AirAsia讓台灣消費者能盡情探索世界，這不是夢」的品牌訊息，鼓勵年輕人可搭乘低票價航空實現旅遊夢想。

同時，AirAsia針對台北飛吉隆坡滿10周年祭出優惠活動，8月21日早上10點到8月25日晚上11點59分，台北、高雄直飛航線單程未稅1,088元起，可購買即日起到明年2月29日出發機票。另接下來還會有其他10周年驚喜活動，可隨時注意粉絲團動向。

AirAsia爲慶祝「台北-吉隆坡」開航10周年，推出台北高雄直飛航線單程未稅1...
AirAsia爲慶祝「台北-吉隆坡」開航10周年，推出台北高雄直飛航線單程未稅1,088元起。圖／AirAsia提供
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AirAsia航線吉隆坡

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