水蜜桃、水果冷麵還有「百年煙火大賽」！夏遊日本東北 吃喝玩樂都消暑

2019-08-20 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



日本東北地區的夏季，不僅以熱鬧的祭典活動著名，還能在充滿新綠的山間健行，品嘗透心涼的美食與季節水果，或穿上浴衣觀賞絢爛的煙火大會！JR東日本就推薦大曲煙火、盛岡冷麵等一系列帶有夏日風采的美食與景點。JR東日本也表示，針對日本東北地區旅遊，可使用「JR EAST PASS（Tohoku area）」通票，可於14天中任選5天無限乘坐JR東日本列車，成人每人19,000日圓。

【第93次全國煙火競技大會「大曲煙火」】

三大煙火大賽之一的「大曲煙火」，已有100年以上歷史，是日本最高峰的煙火競賽。本屆活動時間為8月31日，於秋田縣大仙市大曲「大曲花火」公園舉行。來自日本全國的30位職人們，相互競逐煙火製造、施放技巧，精彩可期。比賽共分為「日間煙火」與「夜間煙火」兩組，結束後更將舉辦盛大的煙火表演，為大曲的夜晚增添更多絢爛色彩。

【涼意十足的美食與季節水果】

與碗子蕎麥麵、炸醬麵並列為「盛岡三大麺」的盛岡涼麵，除了口感滑順有嚼勁的麵條之外，還加上切片的蘋果、西瓜等水果，以及帶點爽口酸辣的泡菜，味道清爽鮮甜還富有層次，是非常消暑的美味絕品。另外山形縣號稱水果王國，8月正是水蜜桃產季。旅客可以購買到香氣濃郁、果肉多汁的多款水蜜桃，也可以親自到農園採摘，享受新鮮的口感。

【氣候涼爽的避暑絕景】