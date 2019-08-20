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水蜜桃、水果冷麵還有「百年煙火大賽」！夏遊日本東北 吃喝玩樂都消暑

2019-08-20 16:18聯合報 記者陳睿中╱即時報導

日本東北地區的夏季，不僅以熱鬧的祭典活動著名，還能在充滿新綠的山間健行，品嘗透心涼的美食與季節水果，或穿上浴衣觀賞絢爛的煙火大會！JR東日本就推薦大曲煙火、盛岡冷麵等一系列帶有夏日風采的美食與景點。JR東日本也表示，針對日本東北地區旅遊，可使用「JR EAST PASS（Tohoku area）」通票，可於14天中任選5天無限乘坐JR東日本列車，成人每人19,000日圓。

【第93次全國煙火競技大會「大曲煙火」】　

三大煙火大賽之一的「大曲煙火」，已有100年以上歷史，是日本最高峰的煙火競賽。本屆活動時間為8月31日，於秋田縣大仙市大曲「大曲花火」公園舉行。來自日本全國的30位職人們，相互競逐煙火製造、施放技巧，精彩可期。比賽共分為「日間煙火」與「夜間煙火」兩組，結束後更將舉辦盛大的煙火表演，為大曲的夜晚增添更多絢爛色彩。

【涼意十足的美食與季節水果】

與碗子蕎麥麵、炸醬麵並列為「盛岡三大麺」的盛岡涼麵，除了口感滑順有嚼勁的麵條之外，還加上切片的蘋果、西瓜等水果，以及帶點爽口酸辣的泡菜，味道清爽鮮甜還富有層次，是非常消暑的美味絕品。另外山形縣號稱水果王國，8月正是水蜜桃產季。旅客可以購買到香氣濃郁、果肉多汁的多款水蜜桃，也可以親自到農園採摘，享受新鮮的口感。

【氣候涼爽的避暑絕景】

青森縣的八甲田山是日本百大名山之一，涵蓋整個八甲田連峰。夏季時，當地特殊的「高層濕原」景觀，以大片遼闊的綠意迎接來訪的旅客。搭乘八甲田纜車時，能飽覽八甲田地區山巒、陸奧灣與津輕下北半島風光。田茂萢岳山頂站一帶，還有著許多的池塘與沼澤，是觀察高山植物絕佳寶庫。至於福島縣必訪的觀光勝地「猪苗代湖」，位於磐梯朝日國立公園境內，又稱為「天鏡湖」，可從湖岸能遠眺象徵福島縣的磐梯山，令人印象深刻。周邊景點豐富多元，從欣賞風景到認識歷史皆能一次滿足，還可安排一系列戶外運動。

三大煙火大賽之一的「大曲煙火」，將於8月31日登場。圖／JR東日本提供
三大煙火大賽之一的「大曲煙火」，將於8月31日登場。圖／JR東日本提供
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旅客搭乘八甲田纜車，可飽覽八甲田地區的山巒風光。圖／JR東日本提供
旅客搭乘八甲田纜車，可飽覽八甲田地區的山巒風光。圖／JR東日本提供
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盛岡涼麵與碗子蕎麥麵、炸醬麵並列為「盛岡三大麺」。圖／JR東日本提供
盛岡涼麵與碗子蕎麥麵、炸醬麵並列為「盛岡三大麺」。圖／JR東日本提供
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山形縣號稱水果王國，8月正是水蜜桃產季。圖／JR東日本提供
山形縣號稱水果王國，8月正是水蜜桃產季。圖／JR東日本提供
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