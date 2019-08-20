校正色差神器「防護乳」怎麼選？黃皮用紫色、透明色居然有這功效

2019-08-20 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



亞洲女性普遍肌膚都偏黃，加上現代人的生活習慣，最容易出現的就是膚色不均勻、黑眼圈等皮膚狀況，但偏偏想要給自己一個防護肌膚的隔離，又選不到適合自己的色號嗎？快來看植村秀帶給我們的小驚喜。

植村秀在1984年就推出首款的「亞洲偏黃肌」遮瑕膏紫色後，受到亞洲人們的喜愛，不僅能校正膚色，還能透出好氣色。對於校正亞洲人的黃皮，就屬植村秀最能讓大家感受到肌膚變涼，不管是蜜粉、控色修飾乳、腮紅，都是黃皮的校色先驅。

植村秀這次更推出「極保濕輕感防護乳 SPF 50 PA+++」，讓妳在夏天也可以透出自然好氣色，再也不擔心素顏出門了。目前推出了四款色系供大家挑選最接近自己的自然色系。紫色：薰衣草紫色調，校正皮膚蠟黃的狀況，讓肌膚更顯透明感。粉色：蜜桃粉色調，讓白皙皮膚的妳，更顯好氣色。膚色：較接近亞洲人的膚色，呈現自然膚感，就像自己的第二層皮膚。透色：透明不帶色調，讓肌膚提亮一整天。

極保濕輕感防護乳 SPF 50 PA+++，內含有牡丹花萃取，讓妳肌膚也有保濕效果，再運用睡蓮的保濕因子，讓肌膚呈現Q彈嫩度，針對現代人的需要，抗氧化也是最重要的萃取自玉米抗氧化成分，防曬也能同時對抗時間的殘酷。