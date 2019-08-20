遠離塵囂 到馬來西亞享受天然溫泉

2019-08-20 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



你知道馬來西亞也可以泡溫泉嗎？在砂拉越北部的小市鎮老越（Lawas），不像古晉、美里等大城市那樣熱鬧，但老越擁有質樸的魅力和純淨的自然景觀。瑪拉樂溫泉就是馬來西亞砂拉越北部地區隱藏的天堂景點之一，具有鄉村風格的瑪拉樂溫泉度假村（Merarap Hot Spring Lodge）距離老越鎮約70公里，路程中穿越古老的伐木道路和茂密的雨林，進入遠離世俗、寧靜的環境，在天然溫泉中洗去日常疲憊。

瑪拉樂溫泉度假村提供基本的住宿設施，並供應傳統的當地美食，遊客還可以在這裡的丘陵地區漫步探索。距離瑪拉樂溫泉度假村3小時的車程，有一座本那瓦瀑布生態公園（Penawan Waterfalls Eco-Park），其最大特徵是擁有10層瀑布，而距離生態公園總部僅有3分鐘的步行路程就可到達高70英尺的Batu Meregab瀑布，遊客可以在瀑布下的水池暢遊，也可以在瀑布附近的平坦岩石上拍照。來到砂拉越老越鎮，一次體驗溫暖療癒的溫泉及冰涼暢快的瀑布。

瑪拉樂溫泉度假村（Merarap Hot Spring Lodge）

地址：KM66, Merarap Hotspring, Lawas, Sarawak, Malaysia

本那瓦瀑布生態公園（Penawan Waterfalls Eco-Park）