彩色寶石當道！寶格麗打造華麗神秘腕表誘惑女人心

2019-08-20 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



比起鑽石，彩色寶石更獲得不少女性的青睞，而有「彩寶之王」美稱的寶格麗（BVLGARI）更是打造了一系列結合鑽石、K金與紫水晶的華麗女表，讓人目不轉睛。同樣以彩寶設計為主的還有Dior也推出了Rose Dior Pop系列戒指，一樣美不勝收。

向來擅長運用色彩的寶格麗，這次從珠寶領域，將目光移至高級女表的世界，採用紫水晶結合鑽石、K金，創造全新又獨特的Serpenti系列表款。幾個世紀以來，紫水晶總是充滿各種特質與含義，古羅馬時期則用紫水晶裝飾皇室與神職人員的皇冠、權杖和戒指。這系列中的Serpenti Misteriosi珠寶神秘表在2016年首度推出，在今年的版本，則以長棍形切割的紫水晶裝飾六角形蛇鱗、梨形切割的紫水晶則象徵著魅惑蛇眼。環繞式手鐲與蛇頭形狀表盤是Serpenti Scaglie珠寶腕表的特色，更是寶格麗招牌元素。 採用了玫瑰金鑲嵌126顆buff-top弧圓形切割紫水晶搭配明亮切割鑽石，鑲飾在象徵著蛇的scaglie鱗片上，表盤則以紫羅蘭色的指針，與珍珠母貝表盤相互輝映。