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彩色寶石當道！寶格麗打造華麗神秘腕表誘惑女人心

2019-08-20 11:00聯合報 記者曾智緯╱即時報導

比起鑽石，彩色寶石更獲得不少女性的青睞，而有「彩寶之王」美稱的寶格麗（BVLGARI）更是打造了一系列結合鑽石、K金與紫水晶的華麗女表，讓人目不轉睛。同樣以彩寶設計為主的還有Dior也推出了Rose Dior Pop系列戒指，一樣美不勝收。

向來擅長運用色彩的寶格麗，這次從珠寶領域，將目光移至高級女表的世界，採用紫水晶結合鑽石、K金，創造全新又獨特的Serpenti系列表款。幾個世紀以來，紫水晶總是充滿各種特質與含義，古羅馬時期則用紫水晶裝飾皇室與神職人員的皇冠、權杖和戒指。這系列中的Serpenti Misteriosi珠寶神秘表在2016年首度推出，在今年的版本，則以長棍形切割的紫水晶裝飾六角形蛇鱗、梨形切割的紫水晶則象徵著魅惑蛇眼。環繞式手鐲與蛇頭形狀表盤是Serpenti Scaglie珠寶腕表的特色，更是寶格麗招牌元素。 採用了玫瑰金鑲嵌126顆buff-top弧圓形切割紫水晶搭配明亮切割鑽石，鑲飾在象徵著蛇的scaglie鱗片上，表盤則以紫羅蘭色的指針，與珍珠母貝表盤相互輝映。

Dior延續了珠寶創意總監Victoire de Castellane入主品牌20周年概念，以迪奧先生鍾愛的玫瑰圖騰為靈感，創造了全新的Rose Dior Pop系列戒指。使用包括藍寶石、祖母綠沙弗萊石、紅色尖晶石與紫羅蘭石榴石等彩色寶石，搭配真漆來勾勒出玫瑰的五只花瓣。對應Bois de Rose系列如荊棘般的個性首飾，Rose Dior Pop系列戒指，則顯得甜美婉約，更表達了珠寶創意總監對於色彩的熱忱。

寶格麗Serpenti Incantati玫瑰金鑽石與紫水晶腕表，18K玫瑰金表...
寶格麗Serpenti Incantati玫瑰金鑽石與紫水晶腕表，18K玫瑰金表殼鑲嵌明亮式切割鑽石與33顆buff-top弧圓形切割與花式切割紫水晶，約159萬1,000元。圖／BVLGARI提供
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Rose Dior Pop系列帕拉伊巴藍碧璽鑽石玫瑰戒指，約175萬元。圖／Di...
Rose Dior Pop系列帕拉伊巴藍碧璽鑽石玫瑰戒指，約175萬元。圖／Dior提供
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寶格麗Serpenti Scaglie紫水晶與鑽石珠寶腕表，18K玫瑰金表殼，鑲嵌明亮式切割鑽石，約280萬9,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Serpenti珠寶神秘表，18K玫瑰金弧面表殼鑲嵌132顆明亮式切割鑽石...
寶格麗Serpenti珠寶神秘表，18K玫瑰金弧面表殼鑲嵌132顆明亮式切割鑽石與12顆buff-top切割紫水晶，約180萬9,000元。圖／BVLGARI提供
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Rose Dior Pop系列祖母綠沙弗萊石玫瑰戒指，約90萬元。圖／Dior提...
Rose Dior Pop系列祖母綠沙弗萊石玫瑰戒指，約90萬元。圖／Dior提供
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