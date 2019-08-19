拯救滿臉油光靠「老祖宗的智慧」 菊花＋檸檬保濕又控油，洗臉時加這款更厲害！

2019-08-19 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



8月天氣超熱，但遇到下雨就變略涼，讓不少肌膚狂出油，就算早上清爽出門，一到下午總是油光滿面，尤其是在太陽底下，總是有一層可以煎蛋的油脂，讓人感受悶熱不舒服。

這就是所謂的泛油光，油脂本身是來保護肌膚，被分泌出來，當然出油量多，想必你臉部水分也是非常不夠，要有水嫩透亮的肌膚，就要讓肌膚保持油水平衡的狀態。

來看看以下有什麼樣的方式．可以幫助到油性肌膚

蘆薈與綠茶

這兩樣東西放在一起到底會產生什麼樣的好處呢？最主要是裡面含有比較多的維生素C、茶氨酸、類黃酮等，類黃酮又能讓維生素Ｃ增強抗氧化的作用，相對的保水、淡斑、抗皺、美白是絕對沒問題的。茶葉中的單寧酸可以收斂肌膚達到增強皮脂膜的效果，當然保護水分不散失就靠它了，這樣對於油水平衡就很穩妥。

蘆薈中有豐富的氨基酸、有機酸、多糖及微量元素，這些有效增加保濕，可以讓角蛋白充滿飽飽的養分，受損肌膚的修復相對也更有幫助，還能有效地清除自由基，來幫助延緩老化，所以坊間許多面膜，都會使用綠茶與蘆薈製作面膜，也是油性肌膚的最佳選擇。

菊花與檸檬

當然不是用喝的，當然喝下去也會讓你有清熱解毒的效果，但最主要談論是油性肌膚保養。菊花中有氨基酸的抗氧化成分，對於清潔肌膚，去除多餘油脂有不錯的效果。檸檬中還有有機酸，可以幫助肌膚清潔、殺菌，最厲害的是還能防止黑色素沈澱，檸檬內的維他命C，對於肌膚的修復也有不錯的效果，對於油性肌膚的人來說，這也是不錯的選擇。

貼心小建議：弱鹼性的洗臉皂、弱鹼性的面膜，千萬不要使用，有可能會破壞肌膚的保護層，反而導致出油量更多，損害肌膚，一開始用當然很乾淨清潔的效果，等你一出門就知道臉上的油有多厚。

古老的去油神器

古早時期，許多人都沒有那麼多選擇的護膚產品，「鹽巴」可說是隱藏式神器。鹽巴有一定的消炎作用，是結晶顆粒狀態，可以加在洗面乳內使用，當成天然的去角質成分，還能讓肌膚看起來更細緻滑嫩唷。