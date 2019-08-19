Hebe田馥甄戴CITIZEN限量女表 不只美翻還能為女性發聲

2019-08-19 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在繼推出聯名表款後，身為星辰表（CITIZEN）代言人的Hebe田馥甄，再次詮釋新款限量女表，造型不只美翻了，還能創造就業機會，實踐為世界上每一位努力生活的女性應援精神。

CITIZEN秉持著「被市民所愛，對市民有所貢獻」的企業理念，因此以旗下的xC系列女表，發起了「New Time New Me」的活動。其宗旨是「妳做出的每一個選擇，哪怕很小，都可引起一連串的反應」，鼓勵從自己日常生活中的小小選擇開始，都可以成為開始改變世界的契機。所以，這次活動找來日本服裝品牌CLOUDY展開合作，由非洲女工匠親手製作的獨特工藝的時尚收納包，結合了傳統紡織跟編織技術。只要購買指定的EC1164-53X及EC1160-54W腕表，就隨機贈送一個，讓製作和使用它的女性都獲得一份快樂。