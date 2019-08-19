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Hebe田馥甄戴CITIZEN限量女表 不只美翻還能為女性發聲

2019-08-19 19:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在繼推出聯名表款後，身為星辰表（CITIZEN）代言人的Hebe田馥甄，再次詮釋新款限量女表，造型不只美翻了，還能創造就業機會，實踐為世界上每一位努力生活的女性應援精神。

CITIZEN秉持著「被市民所愛，對市民有所貢獻」的企業理念，因此以旗下的xC系列女表，發起了「New Time New Me」的活動。其宗旨是「妳做出的每一個選擇，哪怕很小，都可引起一連串的反應」，鼓勵從自己日常生活中的小小選擇開始，都可以成為開始改變世界的契機。所以，這次活動找來日本服裝品牌CLOUDY展開合作，由非洲女工匠親手製作的獨特工藝的時尚收納包，結合了傳統紡織跟編織技術。只要購買指定的EC1164-53X及EC1160-54W腕表，就隨機贈送一個，讓製作和使用它的女性都獲得一份快樂。

而由田馥甄演繹的EC1164-53X表款，採用了珍珠母貝作表盤，同時刻劃6朵卡特蘭花，來象徵女性散發自信，並搭配4顆天然鑽石時標。而且輕盈的鈦金屬表殼、表鍊還鍍上台灣女性最愛的xC專屬櫻花粉紅金，更襯白皙膚色。同時，表盤設計意象也套用到專屬表盒上，以永生花來表現女性自信美，還可將具有「永遠」意義的花環用來裝飾空間。而EC1160-54W腕表，同樣採用鈦金屬製成表殼、表鍊，表盤也是珍珠母貝製成，帶有如盛開中的花朵圖案，讓8顆鑽石時標像是花瓣上即將滴落的露水，清新典雅。

CITIZEN xC系列EC1160-54W腕表，鈦金屬表殼、表鍊，搭配珍珠母貝...
CITIZEN xC系列EC1160-54W腕表，鈦金屬表殼、表鍊，搭配珍珠母貝表盤，全台限量20只，約35,800元。圖／CITIZEN提供
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星辰表代言人的Hebe田馥甄，演繹xC系列EC1164-53X腕表，約35,80...
星辰表代言人的Hebe田馥甄，演繹xC系列EC1164-53X腕表，約35,800元。圖／CITIZEN提供
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自即日起購買指定的EC1164-53X或EC1160-54W腕表，即隨機贈送日本...
自即日起購買指定的EC1164-53X或EC1160-54W腕表，即隨機贈送日本服裝品牌CLOUDY打造的時尚收納包。圖／CITIZEN提供
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CITIZEN xC系列EC1164-53X腕表，隨表附送專屬收納盒，以永生花來...
CITIZEN xC系列EC1164-53X腕表，隨表附送專屬收納盒，以永生花來表現女性自信美。圖／CITIZEN提供
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CITIZEN xC系列EC1164-53X腕表，鈦金屬鍍櫻花粉紅金表殼、表鍊，...
CITIZEN xC系列EC1164-53X腕表，鈦金屬鍍櫻花粉紅金表殼、表鍊，搭配珍珠母貝表盤，全台限量100只，附贈專屬表盒，約35,800元。圖／CITIZEN提供
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