網美必拍 ！影子原來有顏色 奇美博物館影子魔幻展限定登場

2019-08-19 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



你平常注意過腳下的影子形狀及顏色嗎？台南奇美博物館7月13日起推出特展「有影無影？影子魔幻展」，全球15位頂尖大師同台競藝，40件作品挑戰觀者對影子及光線的認知，看完所有作品會發現，原來光與影不是那麼絕對畫分，而且竟能如此有創意。

奇美博物館從7月13日到明年6月2日推出年度特展「有影無影？影子魔幻展」，網羅全球11個國家、15位頂級大師競藝。展區規畫6大提問，引導觀者思考，像是「是否常忽略影子的存在？」、「影子是實體嗎？」、「影子會反映物體的輪廓嗎？」、「如影隨形有例外嗎？」、「有彩色的影子嗎？」、「是否改變對影子的印象？」等，並且安排不同展覽物件，讓民眾可有更深入體驗。

台南奇美博物館「有影無影？影子魔幻展」中，有不少引人注入的作品「給自己的花」，藍色立方體上頭有各種雕花圖樣，從內部有光透出來，整個空間布滿了影子，彷彿是一幅美麗壁畫般，讓人目不轉睛盯著看。此外，也有來自比利時的藝術家Vincent Bal，利用物體及光線投射，在影子上作畫，創意十足且讓人印象深刻。

曾經被評選為21世紀10大前衛藝術家的山下工美，出生於日本高崎，畢業格拉斯哥藝術學院。她的作品利用光影裝置及多媒體手法創造，巧妙且細緻，著實耐人尋味。像是有展出的作品「建構模組」，利用不同形狀的積木，看似散落無規則排序，但光照過去的瞬間，影子堆疊出人臉形狀，若沒有精細的排列計算是無法做到的，這也是為何她的作品受到時尚及設計界青睞。

此外，目前正值暑假期間，即日起到9月1日推出兒童夏令營，邀請「阮劇團」跨界合作打造兒童互動劇場「2019彼得潘光影冒險」，以小飛俠彼得潘故事為主軸，融入光影遊戲及沉浸式互動劇場設計，參加活動者都可免費參觀影子魔幻展。

有影無影？影子魔幻展

時間：7月13日到明（2020）年6月2日

地點：奇美博物館（台南市仁德區文華路二段66號）