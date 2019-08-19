就是想要帥一波！復古風格腕表成秋冬新趨勢

2019-08-19 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不管是為了即將開學的季節，還是想要更新行頭，腕表仍然是最符合CP值的投資。雷達表（RADO）就推出經典不敗的庫克船長系列表款，以多色陶瓷表圈，讓運動感變得更細膩。另外，美度表（MIDO）亦有全新Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表問世，營造復古摩登的紳士風格。

在1962年時，RADO就推出了庫克船長系列表款，當時的腕表具備了凹陷式旋轉表圈、盒型玻璃表鏡以及三角標型指針等設計元素，而今年品牌推出的新款同樣具備了上述的細節。不僅如此，全新的庫克船長系列腕表，導入具有80小時動力儲存的ETA C07.611自動機芯，並使用彩色高科技陶瓷打造同表盤顏色的表圈，另一焦點則是盒型玻璃表鏡，以藍寶石水晶玻璃取代舊有的壓克力材質，除了價格更高，要呈現弧形做工也隨之複雜困難，加上七排式鍊帶，讓整只腕表散發了骨董表的韻味。