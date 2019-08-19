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就是想要帥一波！復古風格腕表成秋冬新趨勢

2019-08-19 15:50聯合報 記者曾智緯╱即時報導

不管是為了即將開學的季節，還是想要更新行頭，腕表仍然是最符合CP值的投資。雷達表（RADO）就推出經典不敗的庫克船長系列表款，以多色陶瓷表圈，讓運動感變得更細膩。另外，美度表（MIDO）亦有全新Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表問世，營造復古摩登的紳士風格。

在1962年時，RADO就推出了庫克船長系列表款，當時的腕表具備了凹陷式旋轉表圈、盒型玻璃表鏡以及三角標型指針等設計元素，而今年品牌推出的新款同樣具備了上述的細節。不僅如此，全新的庫克船長系列腕表，導入具有80小時動力儲存的ETA C07.611自動機芯，並使用彩色高科技陶瓷打造同表盤顏色的表圈，另一焦點則是盒型玻璃表鏡，以藍寶石水晶玻璃取代舊有的壓克力材質，除了價格更高，要呈現弧形做工也隨之複雜困難，加上七排式鍊帶，讓整只腕表散發了骨董表的韻味。

去年，MIDO為了慶祝品牌創立100周年，特別推出了Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表來紀念，今年則延續了同樣的復刻概念，打造出新配色款。表殼的部分提供了雋永煤灰色、絲光打磨過的玫瑰金PVD不鏽鋼等選擇，為了配合新的色彩，MIDO也在指針上大作文章，分別搭配了綠、白和橘色夜光塗層的設計。其中一款還使用黑色Patina真皮皮革表帶綴以橘色縫線及黑色PVD折疊式帶扣，讓復古感更強烈。

美度Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表，煤灰色PVD不鏽鋼...
美度Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表，煤灰色PVD不鏽鋼表殼，搭配黑色Patina真皮皮革表帶，約32,000元。圖／MIDO提供
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雷達庫克船長系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配綠色陶瓷表圈，約61,900元。圖／R...
雷達庫克船長系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配綠色陶瓷表圈，約61,900元。圖／RADO提供
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雷達庫克船長系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配黑色陶瓷表圈，約61,900元。圖／R...
雷達庫克船長系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配黑色陶瓷表圈，約61,900元。圖／RADO提供
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美度Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼...
美度Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼、表鍊，約34,800元。圖／MIDO提供
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