金材昱館長要來啦！下月為TIFFANY旋風襲台
因為演出「她的私生活」美術館館長一角，而被粉絲膩稱為「金館長」的金材昱，下月將為Tiffany &Co.（簡稱Tiffany）美鑽傳奇主題展登台，讓粉絲一睹館長高冷俊美的丰采。
在世界各地巡迴的Tiffany & Co.美鑽傳奇主展，也將於9月6日至2019年9月9日於台北登場。品牌特別邀請了因為演出「她的私生活」而人氣直升的韓國男星金材昱來台，擔任開展嘉賓，而這也是Tiffany繼今年5月找Rain參與品牌活動後，第二度邀請韓國男星來加持。預計金材昱將會在9月4日抵台，參與隔日的開幕活動後就離台，停留時間可能不到24小時，這同時也是他首度在台的公開行程。會找金材昱為展覽站台，Tiffany品牌方人員提到，由於他在劇中飾演美術館館長形象，與展覽主題不謀而合，加上高人氣，因此拍板定案邀請他前來。
Tiffany & Co.美鑽傳奇主題展將帶領大眾進入Tiffany的鑽石世界，一探由精湛工藝與美鑽風采交織而成的體驗之旅。展區一共分為六大展間，包括鑽石的產地、珍稀性、成色、淨度、切割至工匠的實際製作場景，一一呈現成色與淨度的嚴謹篩選、工匠精巧的切割及領先業界的工藝。展區內除了鑽石的生產過程，亦會展出Tiffany & Co. 招牌的訂情鑽戒，如經典鑽戒The Tiffany Setting及代表著現代愛情的Tiffany True等。
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