親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 大規模搜救

金材昱館長要來啦！下月為TIFFANY旋風襲台

2019-08-19 15:06聯合報 記者曾智緯╱即時報導

因為演出「她的私生活」美術館館長一角，而被粉絲膩稱為「金館長」的金材昱，下月將為...
因為演出「她的私生活」美術館館長一角，而被粉絲膩稱為「金館長」的金材昱，下月將為Tiffany &Co.美鑽傳奇主題展登台。圖／MANAGEMENT SOOP提供
分享

因為演出「她的私生活」美術館館長一角，而被粉絲膩稱為「金館長」的金材昱，下月將為Tiffany &Co.（簡稱Tiffany）美鑽傳奇主題展登台，讓粉絲一睹館長高冷俊美的丰采。

在世界各地巡迴的Tiffany & Co.美鑽傳奇主展，也將於9月6日至2019年9月9日於台北登場。品牌特別邀請了因為演出「她的私生活」而人氣直升的韓國男星金材昱來台，擔任開展嘉賓，而這也是Tiffany繼今年5月找Rain參與品牌活動後，第二度邀請韓國男星來加持。預計金材昱將會在9月4日抵台，參與隔日的開幕活動後就離台，停留時間可能不到24小時，這同時也是他首度在台的公開行程。會找金材昱為展覽站台，Tiffany品牌方人員提到，由於他在劇中飾演美術館館長形象，與展覽主題不謀而合，加上高人氣，因此拍板定案邀請他前來。

Tiffany & Co.美鑽傳奇主題展將帶領大眾進入Tiffany的鑽石世界，一探由精湛工藝與美鑽風采交織而成的體驗之旅。展區一共分為六大展間，包括鑽石的產地、珍稀性、成色、淨度、切割至工匠的實際製作場景，一一呈現成色與淨度的嚴謹篩選、工匠精巧的切割及領先業界的工藝。展區內除了鑽石的生產過程，亦會展出Tiffany & Co. 招牌的訂情鑽戒，如經典鑽戒The Tiffany Setting及代表著現代愛情的Tiffany True等。

Tiffany & Co. 美鑽傳奇主題展將帶領大眾進入Tiffany的鑽石世界...
Tiffany & Co. 美鑽傳奇主題展將帶領大眾進入Tiffany的鑽石世界，一探由精湛工藝與美鑽風采交織而成的體驗之旅。圖／Tiffany & Co.提供
分享
（上至下）Tiffany True鑽戒，價格店洽、Tiffany Soleste...
（上至下）Tiffany True鑽戒，價格店洽、Tiffany Soleste鉑金鑽戒，約11萬7,000元、Tiffany T True寬版鏤空T字設計18K白金戒指，約47,500元。圖／Tiffany & Co.提供
分享
Tiffany & Co. 美鑽傳奇主題展將帶領大眾進入Tiffany的鑽石世界...
Tiffany & Co. 美鑽傳奇主題展將帶領大眾進入Tiffany的鑽石世界，一探由精湛工藝與美鑽風采交織而成的體驗之旅。圖／Tiffany & Co.提供
分享

Tiffany館長美術館韓國
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

驚！米蘭百年甜點COVA宣布結束代理 3家門市8月31日熄燈

2019-08-19 12:06

就是想要帥一波！復古風格腕表成秋冬新趨勢

2019-08-19 15:50

泰國最新潮流集散地 經典「水上市場」再現曼谷商場

2019-08-19 14:54

揮別酷夏！百貨「秋季化妝品節」登場 美妝新品陸續亮相

2019-08-19 14:20

2019年秋季重量級新品！抗老養嫩肌 夜晚也要修護

2019-08-19 14:17

小7中秋預購開跑 「福源花生醬、布萊恩紅茶」月餅吸睛度百分百

2019-08-19 12:37

港式流心月餅新品上市 咖啡、榴槤你愛哪一味?

2019-08-18 19:40

超值價入手SAMSONITE行李箱 4折限量搶購新品還能愛地球

2019-08-18 18:25

帶App逛夜市免現金 還能抽日本環球影城票

2019-08-18 17:54

潛水表有多夯？品牌頻推新款、開設專賣店

2019-08-18 17:13

消暑就靠它！ 今夏話題冰品、飲品接力登場

2019-08-18 15:59

穿不完的性感比基尼 時尚辣媽Chiara超挺家鄉品牌

2019-08-18 15:42

變身包包外衣、香水瓶裝飾 愛馬仕絲巾用法超乎想像

2019-08-18 14:48

保養品抗老先看「保濕」 資生堂激彈密新品讓妳澎潤彈

2019-08-18 14:30

前輩油畫家張萬傳紀念展 把握最後三天

2019-08-18 12:59

傳RIMOWA將與SUPREME再推聯名行李箱？

2019-08-18 12:56

韓芭蕾舞團獨舞梁世懷 展現舞蹈新語言

2019-08-18 12:54

U值媒／黑風洞，挑戰272級彩色階梯！

2019-08-18 12:38

遠傳青春無價專案再加碼 0元帶走新AirPods再送涼感衣

2019-08-18 12:03

Gregory期間限定快閃 打造獨家包款

2019-08-18 04:27

涼感商品買氣旺 5大類最暢銷

2019-08-17 23:33

熱浪引爆商機 超商聯名冰品發燒

2019-08-17 23:30

全新帶貨王即將誕生？快來認識就是要起肖的「徐總裁」

2019-08-17 20:42

葉珈伶以歌仔戲、占星的奇思異想 打造CHARINYEH和CRY雙品牌魔幻穿搭

2019-08-17 19:59

預約浪漫秋日 Fabiana Filippi女裝的飄逸獨具風采

2019-08-17 18:57

高雄也吃得到「Ukai懷石料理」了！無菜單午餐2000元起

2019-08-17 18:06

2019月餅趨勢 個頭小、選項多跨界玩法更出奇

2019-08-17 17:46

台灣人只愛RIMOWA？ 高端行李箱市場版圖重新洗牌

2019-08-17 17:18

單日賣1000隻！了凡「招牌油雞」外帶680元　添好運還有「一口蛋撻」禮盒

2019-08-17 17:12

今夏高溫轟炸 居家通路涼夏暢銷王是它

2019-08-17 16:40

7月地球體溫創新高！通路掀熱浪商機聯名冰品冷飲狂賣

2019-08-17 16:31

溫馨兒童房 打造舒心讀書空間

2019-08-17 13:27

美食拼盤／吃飲茶嘗鮮 港台日3種風味

2019-08-17 13:13

美食拼盤／天熱首選 清爽開胃

2019-08-17 13:10

美食拼盤／戀人們最愛的菜餚「愛情摩天輪」

2019-08-17 13:08

看「冰啤酒」插畫展 還可免費吃吃喝喝

2019-08-17 10:09

伊能靜靠這招少25公斤！ 減醣精髓在這

2019-08-17 09:12

羽生伊知郎撲克牌刷新日本威士忌新紀錄！5年內價翻倍

2019-08-17 09:07

蘇富比秋拍彩鑽競豔！Anna Hu「絲路音樂系列」首度曝光100克拉濃彩黃鑽項鍊

2019-08-17 08:47
看更多

熱門文章

吃香蕉居然有4大禁忌！吃這款香蕉保證馬上便秘

2019-08-18 18:55

今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

2019-08-19 07:26

行駛國道路肩要注意這告示牌 違者最高罰6千

2019-08-19 11:38

驚！米蘭百年甜點COVA宣布結束代理 3家門市8月31日熄燈

2019-08-19 12:06

唐綺陽星座運勢週報：處女座有火紅機會 天秤感情問題爆發

2019-08-19 07:48

夏日消暑 營養師：吃這五款水果就對了

2019-08-19 07:43

想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

2019-08-19 13:49

影／車禍+童玩節閉幕湧人潮 國五雪隧北上塞爆

2019-08-18 17:06

海洋超級吸塵器 淡菜出馬塑膠微粒清光光

2019-08-18 18:17

左耳藏著蟑螂觸角心驚驚？ 他花850元掛急診後卻傻眼

2019-08-19 11:21

潛水表有多夯？品牌頻推新款、開設專賣店

2019-08-18 17:13

路邊等紅燈驚見大鱷魚出沒 積水中直奔駕駛座而來

2019-08-19 14:36

手推輪椅加馬達 街頭亂竄

2019-08-19 00:52

每日星座運勢／摩羯精神好活力充沛 有機會得禮物

2019-08-19 00:00

中南部雨下到快發霉 彭啟明說周三以後會改變

2019-08-19 07:41

旅行業者私賣國旅補助名額 觀光局擬放寬團數上限

2019-08-18 21:59

國旅擴大補助 傳出名額買賣弊端

2019-08-19 01:04

超值價入手SAMSONITE行李箱 4折限量搶購新品還能愛地球

2019-08-18 18:25

高齡身障破90萬 照護現3高難題

2019-08-19 00:52

孕媽咪成功換肝保住小寶貝 她是國內第一例

2019-08-19 10:21

影／稻田間點點白影變調 埃及聖䴉敲生態警鐘

2019-08-18 16:51

【初老心情】劉雲英／和醫師做朋友

2019-08-19 06:00

從北到南13縣市大雨特報 注意強降雨雷擊強陣風

2019-08-19 12:56

花蓮縣鳳林、壽豐地牛翻身 6分鐘內連2震

2019-08-18 17:37

今年台中太平一枝獨秀 新技術讓荔枝龍眼挺過極端天氣

2019-08-19 10:03

雨還要再下2天 12縣市大雨特報

2019-08-19 11:03

消暑就靠它！ 今夏話題冰品、飲品接力登場

2019-08-18 15:59

【童言童語】林姝／生個「哥哥」

2019-08-19 06:00

影／登革熱現蹤台北市 衛生單位明至鄰近家戶噴藥

2019-08-18 17:00

醫病天地／懷疑心肌梗塞 應休息盡速就醫

2019-08-18 23:55

今明午後短時強降雨 周三漸緩

2019-08-19 00:52

【心情點滴】巧爾／塵封的日曆本

2019-08-19 06:00

攝護腺肥大放著不管 小心手術完還是尿不出來

2019-08-19 13:13

9月1日秋冬國遊補助加入全台23樂園 業者透露「不看好」

2019-08-19 13:09

「天然除草機」水豚狂嗑草 北市動物園哭笑不得

2019-08-19 12:25

食品有效期限由業者「自主標示」 專家認為等於沒標

2019-08-19 12:02

這一種痛爸媽不可不知 3招防腳後跟捲入單車後輪

2019-08-18 20:15

天氣不穩定 各地有陣雨或雷雨

2019-08-19 09:20

小7中秋預購開跑 「福源花生醬、布萊恩紅茶」月餅吸睛度百分百

2019-08-19 12:37

癮君子要注意 電子菸會導致肺病

2019-08-18 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top