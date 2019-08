金材昱館長要來啦!下月為TIFFANY旋風襲台

2019-08-19 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



因為演出「她的私生活」美術館館長一角,而被粉絲膩稱為「金館長」的金材昱,下月將為Tiffany &Co.美鑽傳奇主題展登台。圖/MANAGEMENT SOOP提供 分享 facebook

因為演出「她的私生活」美術館館長一角,而被粉絲膩稱為「金館長」的金材昱,下月將為Tiffany &Co.(簡稱Tiffany)美鑽傳奇主題展登台,讓粉絲一睹館長高冷俊美的丰采。

在世界各地巡迴的Tiffany & Co.美鑽傳奇主展,也將於9月6日至2019年9月9日於台北登場。品牌特別邀請了因為演出「她的私生活」而人氣直升的韓國男星金材昱來台,擔任開展嘉賓,而這也是Tiffany繼今年5月找Rain參與品牌活動後,第二度邀請韓國男星來加持。預計金材昱將會在9月4日抵台,參與隔日的開幕活動後就離台,停留時間可能不到24小時,這同時也是他首度在台的公開行程。會找金材昱為展覽站台,Tiffany品牌方人員提到,由於他在劇中飾演美術館館長形象,與展覽主題不謀而合,加上高人氣,因此拍板定案邀請他前來。