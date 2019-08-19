金材昱館長要來啦！下月為TIFFANY旋風襲台

2019-08-19 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



因為演出「她的私生活」美術館館長一角，而被粉絲膩稱為「金館長」的金材昱，下月將為Tiffany &Co.美鑽傳奇主題展登台。圖／MANAGEMENT SOOP提供 分享 facebook

因為演出「她的私生活」美術館館長一角，而被粉絲膩稱為「金館長」的金材昱，下月將為Tiffany &Co.（簡稱Tiffany）美鑽傳奇主題展登台，讓粉絲一睹館長高冷俊美的丰采。

在世界各地巡迴的Tiffany & Co.美鑽傳奇主展，也將於9月6日至2019年9月9日於台北登場。品牌特別邀請了因為演出「她的私生活」而人氣直升的韓國男星金材昱來台，擔任開展嘉賓，而這也是Tiffany繼今年5月找Rain參與品牌活動後，第二度邀請韓國男星來加持。預計金材昱將會在9月4日抵台，參與隔日的開幕活動後就離台，停留時間可能不到24小時，這同時也是他首度在台的公開行程。會找金材昱為展覽站台，Tiffany品牌方人員提到，由於他在劇中飾演美術館館長形象，與展覽主題不謀而合，加上高人氣，因此拍板定案邀請他前來。