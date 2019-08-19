泰國最新潮流集散地 經典「水上市場」再現曼谷商場

2019-08-19 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



坐落昭披耶河畔的「ICONSIAM」，為東南亞最大複合型購物商場。記者徐力剛/攝影 分享 facebook

泰國曼谷精華區的大型購物商場，結合吃喝玩樂及各式才藝班，包括音樂、語言及輔導教室等，強調「全天式」體驗，滿足一天所有需求的新興商業模式就此誕生，其中「ICONSIAM/暹羅天地」即為箇中翹楚。

去年開幕的ICONSIAM位於曼谷黃金地區，整棟玻璃帷幕建築高8層樓，外型以大船為設計靈感，充滿濃濃東南亞風情，22萬坪寬廣佔地，涵蓋ICONSIAM（零售和娛樂）、ICONLUXE（奢侈品區域）、SIAM TAKASHIMAYA（暹羅高島屋）、The ICONIC MULTIMEDIA WATER FEATURE（聲光水影表演）、7 WONDROUS DINING ZONES（7大餐飲區）、SOOKSIAM（暹羅樂城）、RIVER PARK（河濱公園），加上2棟頂級建案Magnolias Waterfront Residences與Mandarin Oriental Residence組成，成為當地全新地標。

走入ICONSIAM，挑高大廳搭配絢麗裝潢讓人耳目一新，室內大量採用金屬裝飾，找來本土藝術家合作，加入泰國傳統元素設計，如天花板的茉莉花燈飾，有「歡迎」貴賓意涵，商場網羅全球頂級名品店、連鎖餐廳、設計師選物店及影城，晉升最新指標購物商城。

商場天花板茉莉花裝飾，有「歡迎」旅客前來之意。記者徐力剛/攝影 分享 facebook

ICONSIAM開幕至今人潮不斷，單日最高創下15萬人紀錄，當中顧客有6成是本地人，其餘4成為外籍旅客。館內最吸睛的非「SOOKSIAM」莫屬，匯集全國77個省份、4大區域文化與藝術，平均有3000~3500間商家輪流替換，大手筆將中部特有的「水上市場」完整重現，身著傳統服飾店員在運河上販賣餐點，無論是美味的芒果糯米飯或荷葉粽，在這裡都找得到。同時為確保餐點品質，每天早中晚都有專人試吃食物，民眾吃得安全又安心。

SOOKSIAM完整重現傳統「水上市集」，吸引遊客拍照留念。記者徐力剛/攝影 分享 facebook

據了解，泰國總人口數約6900萬人，華裔泰國人有1035萬，占比約15%，多年來台泰交流密切，泰國早已成為台商投資重鎮，ICONSIAM看好華人商機，搶先引進台灣品牌「漢來海港餐廳」、50嵐相關品牌「KOI Thé」，話題性十足，連鎖餐廳鼎泰豐將於年底開幕，預計引發新一波熱潮。

漢來海港店長王武雄說，受新南向政策影響，曼谷成為台商聚集地，思念家鄉味的朋友，都會呼朋引伴前來用餐；看好餐飲潛力，曼谷漢來海港為台灣首間進駐的吃到飽餐廳，店內客群8成是本地人，外國人約佔2成左右，每人均消約1000元泰銖，現場提供200多道精緻料理，除了泰國特色小吃外，還包括台灣牛肉麵、刈包、台南牛肉湯和麻辣鍋等，滿足老饕口腹之慾。