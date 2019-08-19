一個月38元 這款「潔顏粉」挑戰市場CP值最高

2019-08-19 14:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台灣的夏天炎熱潮濕，氣溫的飆升容易造成出汗及出油量變多，加上紫外線和空汙等因素，肌膚容易吸附空氣中的微塵，導致毛孔阻塞及粉刺，若不妥善處理恐怕引發痘痘、發炎等問題。因此，在夏季至秋季的這個時節，除了得注意防曬外，更得重視臉部的清潔。保養，從洗臉開始。

除了洗面皂、洗面乳，方便好攜帶的「潔顏粉」，近來成為保養品市場的新寵兒，除了佳麗寶、RMK、ORBIS、FANCL等日系知名品牌紛紛推出潔顏粉外，國內醫美保養品牌-星采，今夏也推出全新潔顏產品「星和D28潔顏粉」，訴求以28天作為一次保養週期，一個月只需約38元，挑戰市場CP值最高洗顏產品。

「星和D28潔顏粉」以膠囊盒裝即溶式潔顏粉，體積輕巧方便攜帶，消費者只需準備幕絲瓶，將純水注入瓶身中，再倒入一盒「星和D28潔顏粉」，就能享受以新鮮的細緻微米泡泡洗淨臉蛋，以及DIY保養品的小小樂趣。

「星和D28潔顏粉」除了設計有一個月份的容量外，還有10日份大小兩種不同容量，主打短天數的旅行也能好好洗臉，且輕巧不佔行李空間與重量。