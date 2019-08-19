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快閃、無人書店炒話題？堅持書的本質就是好書店

2019-08-19 05:00聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

從只存在180天的「快閃書店」，到店主消失了的「無人書店」，近年台灣實體書店衰微，卻出現不少顛覆傳統的新型態書店。出版界有喜有憂，有人覺得這是為實體書店注入活力，也有人擔憂這些「創意」只是炒話題博宣傳，新型態書店不過是曇花一現。

「新世代的讀者有新的需求，閱讀的型態也不斷轉變。」聯經發行人林載爵認為，快閃書店、無人書店的崛起，代表仍有人願意加入書店的經營，為這個傳統產業尋找新的經營方式，象徵「書店不死」。不同類型的書店對書有不同的呈現方式，新型態書店的加入讓這個產業「更熱鬧」。

作家李志銘曾撰文批評「快閃書店」淪為房地產的宣傳花招。他表示，無論是何種型態的書店，只要能堅持「書的本質」，就是一間好書店。他認為，辛亥路這間無人書店補書快、書源穩定豐富，讀者每次去都可以看到新貨、有新的驚喜，有沒有店主反而是其次。

在傳統書店中，書店主人是一間書店的靈魂；書店主人不只是收銀員，更負責為讀者找書、告訴讀者書的故事，搭起書和讀者之間的橋樑。沒有主人的書店，書和人如何交流？

「無人書店」經營者吳雅慧指出，擺設於此地的二手書，與「舊香居」有所區隔。「舊香居」收藏有版本差異的骨董書，需要店主的鑑賞介紹；「無人書店」的書則多為時代經典，如志文出版社的新潮文庫，毋須主人特別解釋推薦。

李志銘認為，沒有主人的書店，反而給讀者沒有壓力、自在讀書的空間。他曾看到讀者在這間無人書店一坐好幾個小時，或是幾位書友促膝長談，比在傳統書店更輕鬆自在。

吳雅慧表示，「舊香居」經營舊書生意多年，舊書書源穩定、也有一定品質。「無人書店」是天天補書、天天有新書，也不會有「斷貨」的問題，絕對不會是曇花一現的話題書店。

無人書店用最簡單的方式打造書和人的交流空間。記者陳宛茜/攝影
無人書店用最簡單的方式打造書和人的交流空間。記者陳宛茜/攝影
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無人書店提供讀者自在閱讀的空間。記者陳宛茜/ 攝影
無人書店提供讀者自在閱讀的空間。記者陳宛茜/ 攝影
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快閃房地產
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