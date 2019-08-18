港式流心月餅新品上市 咖啡、榴槤你愛哪一味?

2019-08-18 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



一刀切下，立刻流出香濃流心餡的港式月餅，是許多消費者送禮首選。擁有流心月餅全球首獲最高榮耀的香港「皇玥餅藝」，今年首次在台灣各大百貨上市，除了帶來經典奶皇、芝麻口味，同時也推出貓山王榴槤、薑汁白蓮蓉兩款新口味的流心月餅。此外，連續21年在香港銷量冠軍的「美心月餅」，這次也推出新品流心焦糖咖啡，與「流心盈月」禮盒中的流心奶黃、流心蛋黃白蓮蓉三款口味組合，讓人一口一回味。

2018年中秋「皇玥餅藝」正式於香港上市，立刻造成市場轟動，所有月餅於中秋節前一個月全數售罄。由半島奶黃月餅始創人、有奶黃月餅之父之稱葉永華師傅帶領，皇玥餅藝的流心奶黃月餅及流心芝麻月餅，在2019年「世界食品品質評鑒大獎」中勇奪最高金獎。為了把正宗中式餅藝傳承下去，葉永華師傅唯一正式徒弟黎永冠大師傅，發輝創新與改良，推出廣受歡迎的「榴槤月餅」，不只吃的到榴槤香氣，還有奶黃的鹹香。

此次，兩位師傅聯手共同研發出十二款口味獨特的「皇玥蛋卷系列」，其中黎師傅製出櫻花蝦蛋卷、榴槤蛋卷、黑松露蛋卷、咖啡蛋卷等新穎口味，並推出多款流心月餅，讓禮盒更豐富多元，同時也正式將月餅從「奶黃時代」帶入「流心時代」，把月餅文化推向更高層次。

美心月餅則以獨家雙重烘焙技術，將濃滑的奶黃夾入甘沙鹹蛋黃，並以經典鹹甜滋味轉幻為創新的流心口感。2019年流心及奶黃月餅系列更添加全新禮盒「流心盈月」及「盛意奶黃」，除了既有的流心奶黃，更有全新流心焦糖咖啡月餅。新登場的流心焦糖咖啡，外層醇香咖啡，內裹流心焦糖，焦香醇香上夾著一點甜，口感層次別有一番風味。