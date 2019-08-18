探頭探腦的貓咪超可愛！PJS秋冬新衣賣萌登場

2019-08-18 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



藝術與音樂經常帶給時尚設計師豐富的靈感，今年秋冬PAUL&JOE SISTER除了以紐約知名景點作為主題打造新裝之外，更巧妙融入傳奇畫家、藝術家的繪畫風格。而SPORT b. 則是持續從音樂獲得啟發，透過新作向八○年代眾獨立歌手致敬。

PAUL&JOE SISTER（簡稱PJS）本季延續PAUL & JOE品牌春夏聚焦的紐約風情，以中央公園、麥迪遜廣場花園與康尼島等紐約著名景點為設計靈感，用童趣生動的動物圖騰融合法式優雅設計。更巧妙結合法國洛可可派畫家Jean-Honoré Fragonard、已故紐約藝術家Willem de Kooning及愛爾蘭藝術家Genieve Figgis的創作風格，古典浪漫、現代感兼具。而品牌標誌性的貓咪元素也沒有缺席，以探頭探腦姿態出現在拼貼運動衫、條紋毛衣和後背包等單品上，可愛身影讓人無法抗拒。