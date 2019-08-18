探頭探腦的貓咪超可愛！PJS秋冬新衣賣萌登場
藝術與音樂經常帶給時尚設計師豐富的靈感，今年秋冬PAUL&JOE SISTER除了以紐約知名景點作為主題打造新裝之外，更巧妙融入傳奇畫家、藝術家的繪畫風格。而SPORT b. 則是持續從音樂獲得啟發，透過新作向八○年代眾獨立歌手致敬。
PAUL&JOE SISTER（簡稱PJS）本季延續PAUL & JOE品牌春夏聚焦的紐約風情，以中央公園、麥迪遜廣場花園與康尼島等紐約著名景點為設計靈感，用童趣生動的動物圖騰融合法式優雅設計。更巧妙結合法國洛可可派畫家Jean-Honoré Fragonard、已故紐約藝術家Willem de Kooning及愛爾蘭藝術家Genieve Figgis的創作風格，古典浪漫、現代感兼具。而品牌標誌性的貓咪元素也沒有缺席，以探頭探腦姿態出現在拼貼運動衫、條紋毛衣和後背包等單品上，可愛身影讓人無法抗拒。
Agnès女士以「Radiant Vibes」（光芒四射的氛圍）為SPORT b.秋冬主題，透過設計傳遞八○年代自由開放的時代魅力，將大膽奔放的色彩、強烈的情感注入服裝，街頭海報與塗鴉文化、高科技舞曲都是靈感來源，電子調音器甚至也成為服裝上的印花圖案。此外，經典的b. dinosaur恐龍圖案以嶄新圓形標誌登場，強調出SPORT b.誕生的1999年及對音樂的熱愛。經典Logo換上耀眼鮮紅色，閃電圖樣、藝術拼貼、鏤空字母與格紋圖案等搶眼細節也一起呼應「Radiant Vibes」主題。
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