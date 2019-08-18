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超值價入手SAMSONITE行李箱 4折限量搶購新品還能愛地球

2019-08-18 18:25聯合報 記者曾智緯╱即時報導

Victorinox全新的Vx Touring 系列行李箱、袋，結合堅韌物料及智...
Victorinox全新的Vx Touring 系列行李箱、袋，結合堅韌物料及智能設計，能適應不同天氣。圖／Victorinox提供
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旅行旺季，袋包品牌龍頭SAMSONITE再次推出一年一度的超值價格「圓夢計畫」，讓消費者能以約4折的價格入手指定箱款，今年還結合了環保意識，將捐出部分收益給國際環境保護單位，許地球一個綠色未來的承諾。同樣推出新品的還有Victorinox，結合堅韌物料及智能設計，讓行李箱能適應不同天氣。

SAMSONITE從即日起至9月16日為止，推出「砍價不砍樹」活動，指定全新ENWRAP圓夢箱，讓消費者以約4折價格就能入手。其設計靈感來自於包裹摺疊形狀，具可擴充的功能，並加大20%容量，讓打包行李更有彈性，加上360度滑順靜音輪，確保滑動時的順暢感與舒適感。同時配備三段式拉桿，所有身高都適用，使旅程更加輕鬆不費力，防盜拉鍊與TSA密碼鎖，方便過海關也讓旅行更安心。行李箱中間鑲上Logo設計，並提供迷霧黑、森林綠、梅洛紅三色，備有25吋及28吋的設計，讓消費者選購。不僅如此，SAMSONITE將從此次活動捐助部分收益給國際環境保護單位「Future Forest未來林」，贊助植樹計畫，給大家與地球一個安心的綠色未來承諾。

而Victorinox全新的Vx Touring 系列行李箱、袋，使用強韌hypalon物料製成的壓縮帶可壓緊箱包內的行李，而且滑輪旅行袋後特設的口袋有助快速拿取重要物件，亦適合存放鞋或潮濕物品，同時利用機艙鋁製物料的單杆手柄可在三個位置鎖定，有助提供額外的收納空間。配置以堅韌玻璃纖維管製成的 ABS 框架，結構穩固而不增加重量。所有款式均設有以全新開發物料製成的保護套，即使面對最惡劣的天氣和其他狀況，同樣耐磨防水。

Victorinox Vx Touring可擴展中型旅行箱，15,300元。圖／...
Victorinox Vx Touring可擴展中型旅行箱，15,300元。圖／Victorinox提供
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SAMSONITE ENWRAP 28吋可擴充旅行箱，原價16,000元，活動價...
SAMSONITE ENWRAP 28吋可擴充旅行箱，原價16,000元，活動價格6,980元。
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Victorinox Vx Touring全球登機型旅行箱，13,700元。圖／...
Victorinox Vx Touring全球登機型旅行箱，13,700元。圖／Victorinox提供
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