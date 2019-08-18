帶App逛夜市免現金 還能抽日本環球影城票

2019-08-18 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



平台購買美食結帳後，只要帶著手機前往攤位，出示購買憑證即可直接核銷。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook 線上旅遊體驗預訂平台KLOOK不只提供全球熱門旅遊景點的活動票券銷售，台灣在地活動也越來越熱絡。即日起至8月26日推出「KLOOK寧夏美食祭」活動，不只透過平台將精選夜市美食推廣給全球及台灣用戶，更端出限定優惠，新用戶享150元美食金，舊用戶則享8折美食券。活動期間在現場出示會員畫面，還可參加巨型彈珠台遊戲，有機會拿走新台幣5,000元KLOOK旅遊金及日本環球影城免費門票等好禮！

活動期間首次在KLOOK上消費的新朋友，購買結帳時輸入優惠碼「NXYESKLK」，立刻折抵100元，首次消費完畢後，系統會加碼再送出50元的美食金。而老朋友也有優惠，輸入優惠碼「NINGXIA8」就可享有3次購買全品項八折優惠。且在KLOOK預訂之後，只要帶著手機前往攤位，出示購買憑證即可直接核銷，不用掏錢包、不用找零錢，就可輕鬆大啖夜市美味。