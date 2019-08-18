潛水表有多夯？品牌頻推新款、開設專賣店

2019-08-18 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



潛水表到底有多夯？從各個腕表品牌都會推出相應的產品就可得知，來自日本的SEIKO更是狂直接開一間專門店，來銷售旗下Prospex系列運動表款。而Sinn也選在此時，上市全新潛水表，一同搶食市場的大餅。

根據各個鐘表品牌的行銷人員透露，潛水表在世界各地都深受表迷的歡迎，在台灣更是熱衷，幾乎一年四季都很暢銷。而SEIKO自1965年開始推出日本國產第一款潛水表之後，所屬的Prospex系列也就成為旗下最炙手可熱的產品線之一。因此，日前SEIKO更選在品牌創始的銀座，開設全球第一家Prospex旗艦店，並推出新問世的高級產品線「LX Line」，找來知名工業設計師奧山清行合作開發表款。全新「LX Line」是就以SEIKO於1968年發售的專業潛水表「300 Diver」為基礎，採用鈦金屬為表殼，分別搭載了5R65 Spring Drive與5R66 Spring Drive GMT機芯，實現品牌腕表的「進化」精神。