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潛水表有多夯？品牌頻推新款、開設專賣店

2019-08-18 17:13聯合報 記者曾智緯╱即時報導

潛水表到底有多夯？從各個腕表品牌都會推出相應的產品就可得知，來自日本的SEIKO更是狂直接開一間專門店，來銷售旗下Prospex系列運動表款。而Sinn也選在此時，上市全新潛水表，一同搶食市場的大餅。

根據各個鐘表品牌的行銷人員透露，潛水表在世界各地都深受表迷的歡迎，在台灣更是熱衷，幾乎一年四季都很暢銷。而SEIKO自1965年開始推出日本國產第一款潛水表之後，所屬的Prospex系列也就成為旗下最炙手可熱的產品線之一。因此，日前SEIKO更選在品牌創始的銀座，開設全球第一家Prospex旗艦店，並推出新問世的高級產品線「LX Line」，找來知名工業設計師奧山清行合作開發表款。全新「LX Line」是就以SEIKO於1968年發售的專業潛水表「300 Diver」為基礎，採用鈦金屬為表殼，分別搭載了5R65 Spring Drive與5R66 Spring Drive GMT機芯，實現品牌腕表的「進化」精神。

另外，Sinn是德國腕表中，少見專做運動表款的品牌，今年把1995年問世，首次將Ar機芯防潮系統與濕度自我檢測顯示加入的203 St和203 Ti Ar腕表改款，推出新版本的206 St Ar表款。Sinn這項讓機芯內部空間充滿惰性氣體的技術，可以減緩內部機芯零件因水氣與氧氣氧化作用而耗損，增加機芯耐用程度與走時穩定度。而已上市的206 St Ar腕表採用黑色表盤，與其原型一致，但在計時按鈕，保持了鎖固螺絲的造型外觀，因為獨家的D3按鈕系統，強化了防水能力，因此不再需要鎖固按鈕，使得計時功能易於操作。為了配合現代風格，206 St Ar不同於原型表，加大表徑至43毫米，更符合消費者的喜好。

SEIKO選在品牌創始的銀座，開設全球第一家Prospex旗艦店，並推出新問世的...
SEIKO選在品牌創始的銀座，開設全球第一家Prospex旗艦店，並推出新問世的高級產品線「LX Line」。圖／SEIKO提供
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SEIKO Prospex系列LX Line SNR033J1兩地時間腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約17萬8,000元。圖／SEIKO提供
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Sinn 206 St Ar經典計時潛水表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載Valjoux 7750計時機芯，約16萬2,000元。圖／敦文提供
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SEIKO Prospex系列LX Line SNR027J1腕表，鈦金屬材質表殼加上超硬質鍍膜，約16萬2,000元。圖／SEIKO提供
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