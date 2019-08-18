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白色皮革筆電太美了！華碩30周年限定版ZenBook閃耀登場

2019-08-18 16:57聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

在今年COMPUTEX台北國際電腦展中盛大發表的華碩30周年限定版筆記型電腦ASUS ZenBook Edition 30，即日起於三創華碩體驗店正式開賣。外型採用精心挑選前40%最優質的頂級義大利珍珠白色真皮材質，浮雕鵝卵石紋理歷經50多道皮革工法與手工縫線，紀念Logo更採用18K金奈米粒子玫瑰金電鍍，展現筆電少見的奢華時尚風格。

除了外型材質設計相當搶眼，ASUS ZenBook Edition 30更主打為世界最小機身的13吋筆電，比A4紙張還小，同時採用NanoEdge四面窄邊框螢幕，螢幕佔比高達95%，並搭載最新ScreenPad 2.0智慧觸控板，輕鬆滿足使用者的工作或娛樂需求。內在規格上，ASUS ZenBook Edition 30也擁有強大效能，搭載第8代Intel Core i7四核心處理器、NVIDIA GeForce MX250獨立顯示卡、16GB記憶體，以及1TB PCIe Gen3x4 SSD。

有了時尚的機身外型設計，周邊配件當然也不能馬虎。只要購買ASUS ZenBook Edition 30同步就能擁有全套精品級配件，包含珍珠白滑鼠、皮革滑鼠墊與收納盒，以及真皮保護套，肯定成為時尚科技控的夢幻逸品。

ASUS ZenBook Edition 30搭載最新ScreenPad 2.0...
ASUS ZenBook Edition 30搭載最新ScreenPad 2.0智慧觸控板，工作娛樂同步滿足。圖／華碩提供
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ASUS ZenBook Edition 30內含全套精品級配件，包含珍珠白滑鼠...
ASUS ZenBook Edition 30內含全套精品級配件，包含珍珠白滑鼠、皮革滑鼠墊、收納盒，以及真皮保護套。圖／華碩提供
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ASUS ZenBook Edition 30（UX334FL）筆記型電腦，建議...
ASUS ZenBook Edition 30（UX334FL）筆記型電腦，建議售價59,900元起。圖／華碩提供
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