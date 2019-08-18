消暑就靠它！ 今夏話題冰品、飲品接力登場

2019-08-18 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



義美銅鑼冰淇淋「紅豆煉乳口味」四入原價125元。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook 面對炎熱高溫，讓人忍不住想吃冰喝涼！今年夏季，各家業者各出奇招，推出聯名冰品、飲料搶市，像是GODIVA與7-ELEVEN六月聯手推出「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，上市一周狂銷25萬支，這次再為夏天量身打造消暑聖品，首次推出「GODIVA經典冰可可」一天熱銷10萬杯，還有百年老店「舊振南」與冰品「杜老爺」推出的「舊振南綠豆椪牛乳冰棒」也在小七獨賣，超夯的義美奶茶變身義美銅鑼燒冰淇淋則只在全聯獨家上市。

七月底開始在全台5,500間7-ELEVEN門市獨賣的「GODIVA經典冰可可」，以往僅推出冬季巧克力熱飲的GODIVA，首度以冰可可飲的商品登場。「GODIVA經典冰可可」除了能享受GODIVA頂級比利時巧克力風味，不加一滴水的滿杯鮮奶(不包括冰塊)，最後再放上專門店同步販售的巧克力片於冰可可頂端，每杯售價119元，全台限量60萬杯，一推出就吸引大批粉絲嘗鮮。

設計充滿童趣、文青感的「綠豆椪牛乳冰棒」是舊振南與杜老爺聯名、全台僅限量10萬支的創意冰品，開賣首日也狂銷5萬隻。「舊振南綠豆椪牛乳冰棒」選用舊振南經典綠豆沙餡，搭配黑糖風味寒天，一口咬下享受三層口味，最外層是綠豆清冰，內層則是綠豆沙牛奶冰淇淋，豆香濃郁，最後還有黑糖風味寒天加入內餡，增添整體口感，復古包裝加上經典綠豆牛乳口味，讓吃冰同時也能感受到濃濃的懷舊風。