穿不完的性感比基尼 時尚辣媽Chiara超挺家鄉品牌

2019-08-18 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



義大利時尚部落客Chiara Ferragni和老公、兒子一家三口無疑是IG上的大紅人，近日正悠閒度假中的他們除了曬出各種令人羨慕的海灘美景、逗趣的親子互動之外，Chiara Ferragni的超多件泳衣穿搭也依舊是網友們的焦點。

身材姣好的Chiara Ferragni，度假期間大秀多款比基尼和連身泳衣，性感火辣又健美陽光。無論是螢光綠、紅藍白條紋、波卡圓點款比基尼或是豹紋、鑽飾連身款泳衣等等，都能完美駕馭，抱著超可愛的兒子Leone更是搶眼。身為義大利人的她，對自己家鄉的服裝品牌也是不遺餘力的相挺，她在IG秀出的比基尼幾乎都是出自義大利平價品牌Calzedonia，每套幾乎都一千元台幣有找，也難怪可以像是變裝秀一樣天天換一件也不心疼。