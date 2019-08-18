親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

非洲豬瘟疫情疑擴大 菲律賓入境19日起全面檢查行李

變身包包外衣、香水瓶裝飾 愛馬仕絲巾用法超乎想像

2019-08-18 14:48聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

現實生活太過煩躁，有時候需要靠想像力注入一點純真與活力。愛馬仕（HERMÈS）絲巾系列今年呼應品牌「由夢而啟，乘夢前行」的年度主題，將設計師們腦海中充滿創意的畫面呈現在絲巾上，多變圖樣結合豐富配色，趣味度大增。

本季新款絲巾描繪的圖樣網羅甜點世界、馬術精神等，除了有特別以喀什米爾羊絨材質打造的超級經典Brides de Gala（華麗的韁轡）圖紋款之外，還有向法國甜點大師Jules Gouffé致敬的糕點主題La Pâtisserie Française印花款，斜紋真絲方巾上擺滿了繽紛多彩的各式糕點，甜蜜可口，將藏書章標誌與馬車圖案結合巴黎女士剪影的Ex-Libris les Parisiennes印花俏皮可愛。此外，愛馬仕為俄國末代沙皇尼古拉二世（Nicolas II）量身打造的各式馬具、釦環為主題打造的圖騰，也躍上柔軟的水洗絲巾，在仿古色澤的點綴下更顯雋永。

延續以往傳統，愛馬仕本季也依舊透過形象照展現各種絲巾的創意搭配法，外罩在包包上與皮革交織出多層次魅力，或是當成小外套隨風飄逸等等，充滿個人特色的佩戴方式更滿足了現代消費者求新求變、一物多用的需求。

另一方面，主打獨特纖細絲帶裝飾瓶身的愛馬仕Twilly絲巾香水系列，也在近日推出新的成員Twilly Eau poivrée淡香精，以3種嶄新香氛原料調配出性感女人魅力。包括辛辣豐郁的粉紅胡椒、蘊含少女清新調的玫瑰花和令人陶醉的廣藿香。玫瑰粉紅色調的香水瓶，相信又會擄獲不少夢幻少女心。

Brides de Gala圖紋喀什米爾羊絨針織圍巾，38,200元。圖／愛馬仕...
Brides de Gala圖紋喀什米爾羊絨針織圍巾，38,200元。圖／愛馬仕提供
分享
愛馬仕Twilly絲巾香水系列主打獨特纖細絲帶裝飾瓶身。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Twilly絲巾香水系列主打獨特纖細絲帶裝飾瓶身。圖／愛馬仕提供
分享
愛馬仕絲巾系列今年呼應品牌「由夢而啟，乘夢前行」的年度主題，將設計師們腦海中充滿...
愛馬仕絲巾系列今年呼應品牌「由夢而啟，乘夢前行」的年度主題，將設計師們腦海中充滿創意的畫面呈現在絲巾上。圖／愛馬仕提供
分享
Boucles et Galons du Tsar圖紋印花斜紋真絲水洗方巾，17...
Boucles et Galons du Tsar圖紋印花斜紋真絲水洗方巾，17,700元。圖／愛馬仕提供
分享
愛馬仕絲巾系列今年呼應品牌「由夢而啟，乘夢前行」的年度主題，將設計師們腦海中充滿...
愛馬仕絲巾系列今年呼應品牌「由夢而啟，乘夢前行」的年度主題，將設計師們腦海中充滿創意的畫面呈現在絲巾上。圖／愛馬仕提供
分享
斜紋真絲方巾，12,100元。圖／愛馬仕提供
斜紋真絲方巾，12,100元。圖／愛馬仕提供
分享
主打獨特纖細絲帶裝飾瓶身的愛馬仕Twilly絲巾香水系列，也在近日推出新的成員T...
主打獨特纖細絲帶裝飾瓶身的愛馬仕Twilly絲巾香水系列，也在近日推出新的成員Twilly Eau poivrée淡香精。圖／愛馬仕提供
分享
將絲巾外罩在包包上與皮革交織出多層次魅力。圖／愛馬仕提供
將絲巾外罩在包包上與皮革交織出多層次魅力。圖／愛馬仕提供
分享
Ex-Libris les Parisiennes圖紋印花斜紋真絲方巾，12,1...
Ex-Libris les Parisiennes圖紋印花斜紋真絲方巾，12,100元。圖／愛馬仕提供
分享
TWILLY D’HERMÈS EAU POIVRÉE淡香精，2,550元(30...
TWILLY D’HERMÈS EAU POIVRÉE淡香精，2,550元(30ml)，3,750元(50ml)，5,200元(85ml)。圖／愛馬仕提供
分享
延續以往傳統，愛馬仕本季也依舊透過形象照展現各種絲巾的創意搭配法。圖／愛馬仕提供
延續以往傳統，愛馬仕本季也依舊透過形象照展現各種絲巾的創意搭配法。圖／愛馬仕提供
分享
La Pâtisserie Française圖紋印花斜紋真絲方巾，16,000...
La Pâtisserie Française圖紋印花斜紋真絲方巾，16,000元。圖／愛馬仕提供
分享

愛馬仕甜點
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

保養品抗老先看「保濕」 資生堂激彈密新品讓妳澎潤彈

2019-08-18 14:30

前輩油畫家張萬傳紀念展 把握最後三天

2019-08-18 12:59

傳RIMOWA將與SUPREME再推聯名行李箱？

2019-08-18 12:56

韓芭蕾舞團獨舞梁世懷 展現舞蹈新語言

2019-08-18 12:54

U值媒／黑風洞，挑戰272級彩色階梯！

2019-08-18 12:38

遠傳青春無價專案再加碼 0元帶走新AirPods再送涼感衣

2019-08-18 12:03

Gregory期間限定快閃 打造獨家包款

2019-08-18 04:27

涼感商品買氣旺 5大類最暢銷

2019-08-17 23:33

熱浪引爆商機 超商聯名冰品發燒

2019-08-17 23:30

全新帶貨王即將誕生？快來認識就是要起肖的「徐總裁」

2019-08-17 20:42

葉珈伶以歌仔戲、占星的奇思異想 打造CHARINYEH和CRY雙品牌魔幻穿搭

2019-08-17 19:59

預約浪漫秋日 Fabiana Filippi女裝的飄逸獨具風采

2019-08-17 18:57

高雄也吃得到「Ukai懷石料理」了！無菜單午餐2000元起

2019-08-17 18:06

2019月餅趨勢 個頭小、選項多跨界玩法更出奇

2019-08-17 17:46

台灣人只愛RIMOWA？ 高端行李箱市場版圖重新洗牌

2019-08-17 17:18

單日賣1000隻！了凡「招牌油雞」外帶680元　添好運還有「一口蛋撻」禮盒

2019-08-17 17:12

今夏高溫轟炸 居家通路涼夏暢銷王是它

2019-08-17 16:40

7月地球體溫創新高！通路掀熱浪商機聯名冰品冷飲狂賣

2019-08-17 16:31

溫馨兒童房 打造舒心讀書空間

2019-08-17 13:27

美食拼盤／吃飲茶嘗鮮 港台日3種風味

2019-08-17 13:13

美食拼盤／天熱首選 清爽開胃

2019-08-17 13:10

美食拼盤／戀人們最愛的菜餚「愛情摩天輪」

2019-08-17 13:08

看「冰啤酒」插畫展 還可免費吃吃喝喝

2019-08-17 10:09

伊能靜靠這招少25公斤！ 減醣精髓在這

2019-08-17 09:12

羽生伊知郎撲克牌刷新日本威士忌新紀錄！5年內價翻倍

2019-08-17 09:07

蘇富比秋拍彩鑽競豔！Anna Hu「絲路音樂系列」首度曝光100克拉濃彩黃鑽項鍊

2019-08-17 08:47

冠軍免費吃1年！開丼「大胃王爭霸賽」 吃光「6碗共2公斤丼飯」就免費

2019-08-17 00:17

電影「乾杯」再現！「日本最強侍酒師」千葉麻里繪來了

2019-08-16 21:01

當地人才知道！峇里島「紀念品大賣場」超好買

2019-08-16 20:25

Jo Malone「香氛TO GO」3款經典香氣快入手

2019-08-16 20:08

京站8家美食超狂買一送一 準備揪伴吃起來優惠時間快筆記！

2019-08-16 19:46

影／紅鼻子醫生開「歡樂門診」 孩子不再害怕看病

2019-08-16 19:37

Jérôme Dreyfuss發表秋冬新款手袋 Lulu小包款別具斷貨潛力

2019-08-16 19:13

時尚活動鬼月也搞鬼 onefifteen初衣食午的秋冬潮衣驚悚陳列太有戲

2019-08-16 17:34

「世界最美咖啡館」到台灣 「花神」改名端出七成新菜色

2019-08-16 17:16

通勤追劇族三大煩惱 Netflix教你用小技巧突破

2019-08-16 17:15

錯過再等一百年！梅花表百年慶全球限量旗艦款登場

2019-08-16 16:58

MELODY快狠準 混搭喬治傑生FUSION珠寶

2019-08-16 16:39

逢六日才有得吃！一周只開2天 台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺

2019-08-16 16:20
看更多

熱門文章

劇烈天氣持續到周二！ 吳德榮：本周恐有颱風生成

2019-08-18 06:07

國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

2019-08-17 15:37

台灣人只愛RIMOWA？ 高端行李箱市場版圖重新洗牌

2019-08-17 17:18

花蓮深夜隔5秒連兩震 第二個更大

2019-08-17 23:35

殺破狼周運勢／射手職場身價水漲船高 雙魚與喜歡對象確認心意

2019-08-18 00:00

108年新生兒恐跌破18萬人 夫妻不想生原因出爐

2019-08-17 19:10

影／北北基桃竹宜6縣市大雷雨！ 駛經國道防強勁陣風

2019-08-18 12:47

每日星座運勢／雙魚心情順暢諸事順 人際關係和諧

2019-08-18 00:00

範圍擴大！ 恆春持續豪雨 全台各地大雨

2019-08-18 10:15

拯救爸媽荷包 簡單2招阻止兒女刷爆附卡

2019-08-18 10:00

年幼喪父買不起棺木 董事長認養13貧童回饋社會

2019-08-17 15:21

中午12時5分花蓮規模4.8地震 最大震度5級

2019-08-18 12:10

北市首例本土登革熱病例！ 30多歲男性確診

2019-08-18 14:12

南安小熊項圈傳脫落 黃美秀：對「妹仔」狀況很樂觀

2019-08-17 17:12

全新帶貨王即將誕生？快來認識就是要起肖的「徐總裁」

2019-08-17 20:42

南北天氣差很多！ 台北高溫、台中以南慎防大雨

2019-08-18 07:50

好環保！竹北光明商圈試辦 飲料杯甲地租乙地還

2019-08-18 09:25

中華郵政調薪1%至3% 交通部核定追溯至1月

2019-08-17 16:54

黑巧克力對健康有益 但要注意這三件事

2019-08-18 06:01

花蓮門諾醫院創辦人薄柔纜過世 享壽94歲

2019-08-18 13:10

台南再增登革熱病例 這些地點蚊子卵超厚要注意

2019-08-18 12:15

塵爆毀容他第一時間想分手 她相伴誕愛的結晶

2019-08-18 00:08

免疫細胞療法治癌 費用百萬起跳

2019-08-17 23:24

細胞治療進軍東台灣 花蓮慈濟下周取得核可

2019-08-17 16:59

年屆80歲怕摔的長輩 適合上健身房嗎？

2019-08-18 06:03

單日賣1000隻！了凡「招牌油雞」外帶680元　添好運還有「一口蛋撻」禮盒

2019-08-17 17:12

【夫妻之間】布衣／當我們黏在一起

2019-08-18 06:00

台灣女性被職場性騷擾比男性多八倍...艾瑪華森創法律專線

2019-08-17 15:55

細胞療法亂象多 將設檢舉專線

2019-08-17 23:43

【父母心情】黃美綺／愛唱反調的孩子

2019-08-18 06:00

高雄也吃得到「Ukai懷石料理」了！無菜單午餐2000元起

2019-08-17 18:06

花蓮22：52規模4.4地震 最大震度4級

2019-08-17 23:17

非洲豬瘟疫情疑擴大 菲國入境明起全面檢查行李

2019-08-18 15:12

高雄長庚、奇美、義大三醫合擊 南台灣智慧醫療邁大步

2019-08-18 07:50

【親子教養】Miss Tweety／從小培養承認錯誤的勇氣

2019-08-18 06:00

護理師牙齦紅腫痛 竟然是腮腺結石作怪

2019-08-18 06:02

細胞治療動輒百萬卻無商保？衛福部擬邀金管會討論

2019-08-17 16:51

伊藤潤二恐怖夜跑 體大登場

2019-08-17 21:46

2019月餅趨勢 個頭小、選項多跨界玩法更出奇

2019-08-17 17:46

新北宜蘭大雷雨 明天各地慎防局部大雨

2019-08-18 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top