變身包包外衣、香水瓶裝飾 愛馬仕絲巾用法超乎想像

2019-08-18 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



現實生活太過煩躁，有時候需要靠想像力注入一點純真與活力。愛馬仕（HERMÈS）絲巾系列今年呼應品牌「由夢而啟，乘夢前行」的年度主題，將設計師們腦海中充滿創意的畫面呈現在絲巾上，多變圖樣結合豐富配色，趣味度大增。

本季新款絲巾描繪的圖樣網羅甜點世界、馬術精神等，除了有特別以喀什米爾羊絨材質打造的超級經典Brides de Gala（華麗的韁轡）圖紋款之外，還有向法國甜點大師Jules Gouffé致敬的糕點主題La Pâtisserie Française印花款，斜紋真絲方巾上擺滿了繽紛多彩的各式糕點，甜蜜可口，將藏書章標誌與馬車圖案結合巴黎女士剪影的Ex-Libris les Parisiennes印花俏皮可愛。此外，愛馬仕為俄國末代沙皇尼古拉二世（Nicolas II）量身打造的各式馬具、釦環為主題打造的圖騰，也躍上柔軟的水洗絲巾，在仿古色澤的點綴下更顯雋永。

延續以往傳統，愛馬仕本季也依舊透過形象照展現各種絲巾的創意搭配法，外罩在包包上與皮革交織出多層次魅力，或是當成小外套隨風飄逸等等，充滿個人特色的佩戴方式更滿足了現代消費者求新求變、一物多用的需求。