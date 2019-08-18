保養品抗老先看「保濕」 資生堂激彈密新品讓妳澎潤彈

2019-08-18 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



對女人來說，保養最有感的季節當然是秋冬，而想要抗老，就得先學會保濕。對於臉部的呵護，除了清潔，最重要的是臉部保水度，與肌膚細胞的抓水力。想要抵禦秋冬季節的沙漠乾燥膚，就要選對保養品。

其實每個人的臉上，都有一些從年輕到現在的小皺紋，一般保養品，一擦上去會短暫讓臉部看來發亮，但其實沒有修護到深層，從內部補水、保養才是重點。

資生堂新推出「激彈密晶球抗皺精萃」幫妳一一擊退小瑕疵，最特別的內含物，就是「高純度抗皺晶球」，晶球內含有RetinolACE 、玫瑰果油、昆布彈力複合物包附於油脂凝膠膠囊中，讓肌膚徹底享受浸潤的感受。

另外運用彈力支撐複合物內含人蔘萃取精華、 L-羥脯氨酸、孩兒茶萃取精華，幫助肌膚從內到外都被保養到，也能告別秋冬造成的肌膚不適、敏感的症狀，茶樹及柚子萃取精華讓保濕更密集，讓女人可以跟老化問題說掰掰。