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前輩油畫家張萬傳紀念展 把握最後三天

2019-08-18 12:59聯合報 記者何定照╱即時報導

前輩油畫家張萬傳在國父紀念館中山國家畫廊的紀念展，值得一看，展期只到8月20日。

張萬傳1909年生於台北淡水，1929年進入倪蔣懷出資創辦的繪畫研究所，1930年赴日本川端畫學校及本鄉繪畫研究所進修，受到巴黎畫派、野獸畫派、表現主義等畫家影響，作品筆觸強烈、色彩濃厚。

今年逢他110歲誕辰，紀念展以「魚系列」為主題，呈現出愛魚、畫魚、愛吃魚的張萬傳的拿手題材，另有風景、靜物、人物、素描等系列，多達262件。另展出珍貴歷史照片、剪報、文物等。

前輩畫家張萬傳愛畫魚。記者何定照／攝影
前輩畫家張萬傳愛畫魚。記者何定照／攝影
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