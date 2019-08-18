前輩油畫家張萬傳紀念展 把握最後三天

2019-08-18 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



前輩油畫家張萬傳在國父紀念館中山國家畫廊的紀念展，值得一看，展期只到8月20日。

張萬傳1909年生於台北淡水，1929年進入倪蔣懷出資創辦的繪畫研究所，1930年赴日本川端畫學校及本鄉繪畫研究所進修，受到巴黎畫派、野獸畫派、表現主義等畫家影響，作品筆觸強烈、色彩濃厚。