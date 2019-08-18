傳RIMOWA將與SUPREME再推聯名行李箱？

2019-08-18 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



還記得2018年春天時，德國豪華行李箱品牌RIMOWA破天荒的與殿堂級潮牌SUPREME推出聯名行李箱，在世界各地限定據點開賣後，造成轟動，甚至引起搶購暴動。而且最終這系列行李箱，在販售開始後不到一分鐘即完售，炒賣的價格更是達到新高。

在繼今年巴黎男裝時尚周時，Dior展示出與RIMOWA聯名的手提箱、配件之後，根據有著40萬追蹤者的instagram爆料帳號@dropsbyjay指出，在去年引起旋風的RIMOWA與SUPREME聯名系列行李箱，將在今年冬季時再次推出。記憶猶新，當初SUPREME先是在官方的instagram推出合作款的行李箱短片，緊接著包括現任Dior男裝創意總監Kim Jones、擔任RIMOWA執行長的LVMH集團家族傳人Alexandre Arnault等人也紛紛的在instagram曬出更多行李箱的細節照，頓時讓所有時尚迷或潮流迷都沸騰。