韓芭蕾舞團獨舞梁世懷 展現舞蹈新語言

2019-08-18 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣舞者梁世懷獨闖國際舞壇15年，現為韓國著名舞團「環球芭蕾舞團」獨舞者，行程滿檔，卻常想起16歲在暑假連跳一個月流行舞的酣暢淋漓：「當芭蕾舞變成工作，我反而想起那段不為任何目的的時光……」8月23日起，他將呈現將身體歸零，重新尋找自己語言的成果。

梁世懷父母都是藝術背景，小時懷抱到美國打NBA籃球夢的他，高一開始接觸舞蹈，一跳驚人，芭蕾舞尤其出色，17歲就和舞者好友朱桂賢參加瑞士洛桑芭蕾大賽。這一開眼界，讓梁世懷決定到西方好好學芭蕾，美國基洛夫芭蕾分校畢業後，卻應邀加入環球芭蕾舞團，「我花很大心力去紐約，神又開玩笑把我拉回亞洲」。

環球芭蕾舞團是首爾最大舞團之一，舞者60人，還有自己的劇院、舞台技術團隊，擁有大批粉絲群。梁世懷說，該團主要跳「睡美人」、「舞姬」等古典舞碼，選當代舞蹈也會立足在新古典基礎，例如荷蘭舞蹈劇場前藝術總監季里安、德國大師威廉．佛賽等作品，不過近來也跳以色列巴希瓦現代舞團藝術總監納哈林的舞。

韓國觀眾群大，「胡桃鉗」等舞碼光首爾一年就演出20、30場，近年韓版「小確幸」風潮更推動追求文化生活，帶動平時不看表演的人進劇院，高居獨舞者的梁世懷其實過得優裕。然而他卻開始想，多年舞蹈生涯累積的身體資歷，有沒有可能再開發出新東西？

這次他應當年老師、編舞家何曉玫邀請，擔任第九屆「鈕扣計畫」（New Choreographer）編舞家之一，就是對自己的回應。從未有編舞經驗的他說，跳芭蕾是重建早年時代，盡量打磨、拋光到當時狀況，在詮釋他人的既有框架中尋找新的自由度，不像當代舞蹈必須新創角色。「我就像牙牙學語的嬰兒，從零開始摸索自己的語言。」

舞名「define」（定義），就是詮釋自己狀態，「我一直只想成為好舞者，編舞家要什麼，我都可給他；同樣地，我不會把自己創作定義為芭蕾、當代舞或特定舞種，不自我設限。」他說，他抱持著冒險心態呈現想法，希望藉演出將自己介紹給台灣觀眾。目前他還在琢磨最後兩分鐘，「希望這是個新開始，打開更多可能。」