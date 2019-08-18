遠傳青春無價專案再加碼 0元帶走新AirPods再送涼感衣

2019-08-18 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



一轉眼進入暑假尾聲，學生族群可得開始準備收心，添購開學用品。遠傳宣布「青春無價專案」開學前再加碼，無論新申辦、攜碼或是續約，只要月付688元，就享有上網不限速、網內通話吃到飽，原100分鐘的市話通話數再大幅加碼至160分鐘，還能0元帶走全新二代AirPods。8月底前申辦688學生方案，登錄再送UNIQLO AIRism輕盈涼感衣一件，開學用得到的遠傳一次幫學生準備好。

想要開學換新機的學生族群，只要申辦遠傳688「青春無價專案」，綁約30個月，Apple、Samsung超夯手機隨你搭，還可享學生超級優惠價。2,990元帶走遠傳獨家Samsung A30，0元把Samsung A20、ASUS ZenFone MAX Pro、OPPO AX5s、紅米7等多款熱銷手機帶回家。若還不想換機，也可申辦遠傳588「雙飽」學生方案，享受上網吃到飽、免費網內互打，還有每月100分鐘的市話通話時數。