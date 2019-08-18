賞楓還能看櫻花？日本4處「夢幻賞楓地」 整片豔紅根本明信片

2019-08-18 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



每逢秋季，日本各地也迎來楓紅的迷人景緻。隨著樹葉色彩的變化，交錯著紅綠橘黃等不同顏色，讓人有如置身於童話之中。日本王子大飯店特別推薦新潟苗場、岩手雫石、愛知名古屋以及北海道函館等4處賞楓勝地，不僅各有不同的特色，同時也都有旗下飯店可供入住，適合旅客安排秋季之旅。

【新潟苗場】

苗場龍纜空中纜車位於日本中部新瀉縣的越後湯澤，為日本最長的空中纜車，乘客可直接抵達知名的「苗場滑雪場」。此處除了滑雪外，在秋天也是絕佳的賞楓勝地。

在約25分鐘的空中漫步中，旅客可在層層疊疊的群山包圍下欣賞楓樹、漆樹、槭樹交織的繽紛景色，有如紅葉絨毯一般密集壯闊。途中閃爍的二居湖湖水風光與清澈的溪流美景，更襯托出了楓紅的美，呈現有如油畫一般的光彩。抵達山頂後也可直接欣賞瑰麗的秋日山景。

2019紅葉情報：估計10月中旬～11月上旬為最佳觀賞期。

【岩手雫石】

岩手是日本第二大的縣，擁有壯闊的山嶽、潺潺的溪泉與綿延的田野，在入秋時節，逐漸染紅的楓樹讓山間美景增添更多風采。位於岩手的小岩井農場更是適合全家旅遊的休閒聖地，除了可以飲用新鮮濃郁的乳製品外，周邊的楓葉美景也不容錯過。另一必訪景點便是有「日本第一美溪」之稱的「嚴美溪」。獨特的溪谷地形，配上波光粼粼的水花與楓紅，是秋天的絕佳賞楓之處。

若想體驗深入穿梭在楓林間的寧靜，可造訪「葛根田溪谷」。此處被櫸樹的原生林所環繞，擁有各種闊葉樹廣泛分布。溪谷的深處還有「鳥越瀑布」，搭配楓葉的景色非常值得一看。

2019紅葉情報：估計10月上中旬～11月中旬為最佳觀賞期。

【愛知名古屋】

位於日本中部愛知縣的名古屋一年四季都是日本觀光熱門地點之一，每當入秋，更會舉辦各式與楓葉有關的祭典及活動，在古都中感受秋楓的美。「小原四季公園」特別栽種在春季和秋季都會開花的四季櫻，讓公園成為日本唯一一個可以同時賞紅葉與櫻花的地方。

旅客也可以選擇漫步在「名古屋城」周遭，在楓葉的縫隙中一窺天守閣的樣貌，享受秋日時光，或是至首屈一指的賞楓名勝「香嵐溪」一睹沿岸多達約4,000多顆的楓紅交錯，漫步林間步道。夜晚可至「白鳥庭園」、「德川園」感受楓紅、燈光、池水、庭園譜出的絕美景色。

2019紅葉情報：估計11月中旬～11月下旬為最佳觀賞期間。

【北海道函館】

北海道位在日本北部，因氣候偏冷，所以楓葉轉紅的時間也會比其他地區來得稍稍早一些。入秋的北海道開始披上橘、紅、黃的色彩，涼爽的氣候、絢麗多彩的景觀令人嚮往。

秋天在「大沼國定公園」，可騎著單車穿梭在一片片楓林秋色之中，遼闊的秋景配上湖光山色，令人心曠神怡，更是許多車友夢寐以求的海外單車行夢想之地！除了單車，旅客也可選擇搭乘觀光船，在水波上欣賞楓葉倒映在湖面的姿態。

函館市「見晴公園」內的香雪園，留有純書院風正宗日式庭園與紅磚造的溫室，象徵明治開拓時期混和西洋與和風元素的風景式建築，也是北海道唯一的國家指定文化財庭園。紅葉盛開期間於園內打上燈光，如同欣賞明信片中優美的風景，也是一大享受。