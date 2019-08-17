飛進翠綠梯田中！峇里島「3樓高盪鞦韆」蓋在懸崖邊 網美也尖叫

2019-08-17 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



許多人都以為峇里島只有「海上」好玩，但其實「陸上」也很好玩！鄰近烏布（Ubud）的「德哥拉朗梯田」（Tegallalang Rice Terrace），一直都是許多攝影師喜愛的名勝景點，近年更因為「高空盪鞦韆」，而成為各地網紅、網美所喜愛的打卡勝地。

走進德哥拉朗梯田，第一眼就可以看見山谷中高低起伏的田地，形成一層又一層的樓梯樣貌。儘管規模不算大，但是不同的地勢變化，帶來高低起伏的立體感。一圈圈梯田宛若地圖上的等高線，不斷向外延伸；肥沃的水田，倒映著天空中的藍頂白雲以及三五旅人的倒影，也是有趣。

德哥拉朗梯田在2012年已經被列為世界遺產，但是這幾年當地農民又為梯田加入許多打卡元素，讓梯田增添趣味性。以樹枝編織而成的「愛心相框」，能讓人拍出以梯田為背景的放閃情侶照，至於一座座刺激無比的「盪鞦韆」，更是最熱門的刺激遊具。

高度近3層樓的盪鞦韆，陳設在梯田的懸崖邊緣，有好幾座可以選擇。旅客只要坐在上面、綁上安全帶，工作人員就會一次次地將乘客推入高空之中，強烈的速度感來得又快又高。剎時，對面山丘的梯田美景迎面衝來，一望無際的藍天又在眼前展開，至於腳底下則是懸崖帶來的一片懸空；膽大一點的玩家，更可以放手擁抱天空，讓尖叫聲充滿山谷之間，很爽、很刺激！也難怪成為IG網美必玩的美照製造機。

除了盪鞦韆之外，德哥拉朗梯田以谷底為界，分為2個區域，前半端只要支付門票就可進入，後半段則需再隨喜捐贈金額才能進入。但建議一定得往後半段走走，因為此處的梯田保留更加完整，景緻更秀麗。若想要慢慢感受梯田之美，山頂也有地方可以小憩休息，享受居高臨下的視野。

根據地方導遊表示，德哥拉朗梯田每日約吸引3,000名旅客前來參觀，尤其在10月時綠意最盛，更適合造訪。另外除了德哥拉朗梯田之外，另一座嘉帝路維梯田（Jatiluwih）的佔地更廣、規模更大，同樣也是值得旅客前往參訪。

德哥拉朗梯田（Tegallalang Rice Terrace）

地址：Jl. Raya Tegallalang, Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali