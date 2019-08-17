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伊藤潤二恐怖夜跑 體大登場

2019-08-17 21:46聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

農曆七月，日本頂尖恐怖漫畫大師「伊藤潤二」恐怖活動輪番登場，今日「伊藤潤二嚇夜祭」以路跑形式與粉絲見面，地點選在國立體育大學，經典的恐怖場景出現在崎嶇昏暗的山路賽道，體驗伊藤潤二全球首場的恐怖夜跑。

伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，蛞蝓泡泡讓炎熱的夏夜多了一些涼爽。記者許正宏／攝影
伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，蛞蝓泡泡讓炎熱的夏夜多了一些涼爽。記者許正宏／攝影
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伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，補給站也用恐怖道具裝著食物、飲料。記者許正宏／攝影
伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，補給站也用恐怖道具裝著食物、飲料。記者許正宏／攝影
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伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，蛞蝓泡泡讓炎熱的夏夜多了一些涼爽。記者許正宏／攝影
伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，蛞蝓泡泡讓炎熱的夏夜多了一些涼爽。記者許正宏／攝影
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伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，全場最陰森的暗黑森林，那裡有墳墓稻草人與屍體道具等，為跑...
伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，全場最陰森的暗黑森林，那裡有墳墓稻草人與屍體道具等，為跑者增添陰鬱的感受。記者許正宏／攝影
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伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，由國立體育學院院長黃永旺（左起）、聯合數位文創企劃董事長...
伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，由國立體育學院院長黃永旺（左起）、聯合數位文創企劃董事長李彥甫、贊助廠商生活飲料董事長王亭傑一同為活動鳴槍起跑。記者許正宏／攝影
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伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，全場最陰森的暗黑森林，那裡有墳墓稻草人與在涼亭裡默默梳頭...
伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，全場最陰森的暗黑森林，那裡有墳墓稻草人與在涼亭裡默默梳頭的神秘女子，為跑者增添陰鬱的感受。記者許正宏／攝影
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伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，不少跑者精心打扮，以各種鬼怪造型夜跑。記者許正宏／攝影
伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，不少跑者精心打扮，以各種鬼怪造型夜跑。記者許正宏／攝影
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伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，晚間7點鳴槍後，八千多名跑者分批在國立體育大學內開跑。記...
伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，晚間7點鳴槍後，八千多名跑者分批在國立體育大學內開跑。記者許正宏／攝影
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伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，不少跑者精心打扮，以各種鬼怪造型夜跑。記者許正宏／攝影
伊藤潤二嚇夜祭路跑登場，不少跑者精心打扮，以各種鬼怪造型夜跑。記者許正宏／攝影
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