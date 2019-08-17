全新帶貨王即將誕生？快來認識就是要起肖的「徐總裁」

2019-08-17 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



時尚帶貨王可能是明星、網紅、正妹貨達人，近期卻有一位不以帶貨為目標、只喜歡和粉絲同樂的人物，極可能不小心成為新任帶貨王，範疇囊括美食、旅遊和時尚，她就是曾經和黑人一起主持電視節目，在臉書號召全民免費學英文、直播教學的徐薇。

吸引12萬位追縱數，徐薇和她的粉絲網友「薇寶」們建立深厚關係，也因為毫無偶包、和「就是愛起肖」的放飛，直播網網成為歡樂的空中聚會，連薇寶口中的師丈「腕龍」也樂在其中，陪徐薇一起直播旅行、生活瑣事或訓練家中汪星人，而喜愛蛋糕、麵包的徐薇更是常在吃播中和薇寶大聊特聊；此外，並非天籟、卻超有娛樂效果的天然嗨創作歌手歌藝，使得徐薇自己都在臉書大方寫著「英文老師形象崩壞？ㄎ一ㄤ妹附身？薇寶認同小薇是不是被英文老師這個職業耽誤的諧星呀」，還附上影片連結，綜藝效果十足。

甫自「老人版食尚玩家」地中海遊輪之旅中返家，徐薇在威尼斯買了2個路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）包款，因為被先生勸敗「限量版當然要買」，返台後開箱直播影片有超過3,000人同時在線收看，「薇」力不可小覷，該則直播後續共有超過2,219個讚、4,340則留言和139分享。