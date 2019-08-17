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香港若遭鎮壓 德媒：台灣親北京候選人將落敗

全新帶貨王即將誕生？快來認識就是要起肖的「徐總裁」

2019-08-17 20:42聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

時尚帶貨王可能是明星、網紅、正妹貨達人，近期卻有一位不以帶貨為目標、只喜歡和粉絲同樂的人物，極可能不小心成為新任帶貨王，範疇囊括美食、旅遊和時尚，她就是曾經和黑人一起主持電視節目，在臉書號召全民免費學英文、直播教學的徐薇。

吸引12萬位追縱數，徐薇和她的粉絲網友「薇寶」們建立深厚關係，也因為毫無偶包、和「就是愛起肖」的放飛，直播網網成為歡樂的空中聚會，連薇寶口中的師丈「腕龍」也樂在其中，陪徐薇一起直播旅行、生活瑣事或訓練家中汪星人，而喜愛蛋糕、麵包的徐薇更是常在吃播中和薇寶大聊特聊；此外，並非天籟、卻超有娛樂效果的天然嗨創作歌手歌藝，使得徐薇自己都在臉書大方寫著「英文老師形象崩壞？ㄎ一ㄤ妹附身？薇寶認同小薇是不是被英文老師這個職業耽誤的諧星呀」，還附上影片連結，綜藝效果十足。

甫自「老人版食尚玩家」地中海遊輪之旅中返家，徐薇在威尼斯買了2個路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）包款，因為被先生勸敗「限量版當然要買」，返台後開箱直播影片有超過3,000人同時在線收看，「薇」力不可小覷，該則直播後續共有超過2,219個讚、4,340則留言和139分享。

雖然徐薇的臉書貼文或直播都會打上「溫馨提醒」，聲明只代言徐薇英文、不作業配的立場，僅歡迎被推薦的廠商分享，但請勿截圖或摘錄影片做為商業廣告宣傳之用，還特別註記「徐小薇個人主觀不專業的評論，請勿理會」，但她直播的包款適合她的風格，還很專業的講到限量的Capucines包款是來自稀有Taurillon小公牛皮、並以蟒蛇皮製作提把等，都讓粉絲們對於「徐總裁」相當折服，7月底在香港買了MCM粉紅色後背包，也伴著她搭高鐵，這些真心誠意、非業配的直播，或許會促使徐薇成為崛起的帶貨王，後續有待觀察。而不論結果如何，「我就是要起肖」的徐薇老師直播的確「起笑」效果十足，她吃播時自創的「猴猴彌（粵語很美味的諧音）」註解佐以徐薇式的魔性笑聲，也令人感到相當歡樂。

徐薇在義大利威尼斯購買了兩個路易威登的包款，回台後直播給粉絲看。圖／取自徐薇老師...
徐薇在義大利威尼斯購買了兩個路易威登的包款，回台後直播給粉絲看。圖／取自徐薇老師臉書
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徐薇在義大利威尼斯購買的路易威登手袋，是New Wave（左）和Capucine...
徐薇在義大利威尼斯購買的路易威登手袋，是New Wave（左）和Capucines類似款。圖／分別截圖自LV官網
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粉絲截圖徐薇和先生的直播，徐薇表示這是「章魚小薇」。圖／取自徐薇老師臉書
粉絲截圖徐薇和先生的直播，徐薇表示這是「章魚小薇」。圖／取自徐薇老師臉書
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徐薇在高鐵仿網美以草莓系列點心配襯ＭＣＭ粉色後背包。圖／取自徐薇老師臉書
徐薇在高鐵仿網美以草莓系列點心配襯ＭＣＭ粉色後背包。圖／取自徐薇老師臉書
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徐薇表示包款上寫了「徐總裁」三個字讓她買下這個路易威登的Capucines包款。...
徐薇表示包款上寫了「徐總裁」三個字讓她買下這個路易威登的Capucines包款。圖／取自徐薇老師臉書
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徐薇在香港購買MCM後背包，也拍了徐薇風格的機場時尚穿搭。圖／取自徐薇老師臉書
徐薇在香港購買MCM後背包，也拍了徐薇風格的機場時尚穿搭。圖／取自徐薇老師臉書
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徐薇開箱在威尼斯購買的路易威登New Wave包款，有超過3000粉絲都在看。圖...
徐薇開箱在威尼斯購買的路易威登New Wave包款，有超過3000粉絲都在看。圖／取自徐薇老師臉書
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徐薇直播購買的包款開箱文，和粉絲們歡樂互動。圖／取自徐薇老師臉書
徐薇直播購買的包款開箱文，和粉絲們歡樂互動。圖／取自徐薇老師臉書
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徐薇在地中海郵輪之旅帶上的摩托車耳環，也讓粉絲驚呼好可愛。圖／取自徐薇老師臉書
徐薇在地中海郵輪之旅帶上的摩托車耳環，也讓粉絲驚呼好可愛。圖／取自徐薇老師臉書
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