葉珈伶以歌仔戲、占星的奇思異想 打造CHARINYEH和CRY雙品牌魔幻穿搭
台灣設計師葉珈伶擅長以在地元素、文化做為服裝的發想，甫發表的2019秋冬系列，就以歌仔戲的戲劇效果，揉合黑、白、紅色的強烈個性，打造陰鬱詩意的女裝；此外，副牌CRY以神秘幽默的占星主題，推出趣味剪裁的年輕穿搭。
在葉珈伶同名品牌CHARINYEH的秋冬單品中，以老歌仔、胡撇仔戲、內台戲等歌仔戲的變革為軸心，將其歷史厚度、壓抑的表演形式與空間，轉變為服裝上的點點滴滴，汗衫、綁帶褲變身為本季的花布、紅色格紋布料，具有質樸感和俐落線條；胡撇仔戲時期的戲服，摻有和服元素，兩片門襟即是表現重點；到了舞台佈景逐漸立體化，戲服也愈趨細膩的年代，則揉合京劇服飾元素，以緋色戲曲眼妝、持扇圖的印花，展現剛柔的對比。
相較於鮮明、剛毅的CHARINYEH秋冬系列，命名取自葉珈伶英文名首字的副牌CRY，則以星座與占卜作為女孩系的服裝，沉穩但多了幽默而荒誕的自由，以較深的大地色和黑、灰、白，來傳遞浪漫的歐洲冬日氛圍，輕紗、蕾絲和硬挺西裝布變幻出柔中帶剛的韻味，除了手繪星星、星座符號圖案等，還加入獨角獸與自創的塔羅「23號幻想牌」，傳達自我的個性品味。
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