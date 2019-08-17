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預約浪漫秋日 Fabiana Filippi女裝的飄逸獨具風采

2019-08-17 18:57聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

秋日將至，日前義大利品牌Fabiana Filippi發表2019早秋度假系列，以自然溫暖的顏色帶來細緻輕盈的視覺；Loro Piana也以手提箱條紋的品牌經典標誌，打造喀什米爾服裝的飄逸優雅。

秋天的美麗色彩，宛如暖陽揮灑在城市街景或悠然森林的平靜，也成了Fabiana Filippi早秋系列的色彩，運用喀什米爾羊毛作為基調，搭配異材質拼接，在簡約剪裁的服裝中展現巧思，柔軟的羊毛材質造就了溫暖的舒適穿著，也展現優雅的垂墜感，鑽石菱線則是別緻細節，並且以手工縫製礦石、亮片作為亮點，黃酮鑽石線裝飾在領口、袖口、褲子側邊或是針織罩衫的格線上，帶來星閃光芒的幽微，短版羊毛外套則是正式服裝的柔美、實穿單品。

同為義大利品牌的Loro Piana，則是以行李箱的經典棕、紅和、黃三色線條標誌，打造服裝、圍巾或提袋，成為度假感濃厚的系列。手提箱條紋的靈感來自七○至九○年代期間，當時品牌的經典貴公子手提箱即是以此做為裝飾邊條，以此靈感打造S-Cape披肩，材質是絲綢混紡喀什米爾，具有光澤感，是兼具優雅與功能性的罩衫，相當浪漫，S-Cape不僅是Escape（逃離），也有Straightforwardness（直率）之意，用以呼應服裝剪裁的飄逸悠然。

Multistripes S-Cape絲綢混紡喀什米爾斗篷，價格店洽。圖／Lor...
Multistripes S-Cape絲綢混紡喀什米爾斗篷，價格店洽。圖／Loro Piana提供
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（左）特殊材風衣60,700元、毛衣42,300元、鑽石線褲子29,500元；（...
（左）特殊材風衣60,700元、毛衣42,300元、鑽石線褲子29,500元；（右）麻料編織帽18,100元、青花瓷羊絨毛衣53,800元、袖口鑽石線襯衫22,600元、毛料長褲23,400元。圖／Fabiana Filippi提供
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羊毛材質長褲27,800元、螺紋立領斗篷夾克95,400元。圖／Fabiana ...
羊毛材質長褲27,800元、螺紋立領斗篷夾克95,400元。圖／Fabiana Filippi提供
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Ingrid Multistripes巴拿馬草帽，價格店洽。圖／Loro Pia...
Ingrid Multistripes巴拿馬草帽，價格店洽。圖／Loro Piana提供
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附內背帶短版羽絨夾克48,700元、拼接紗飾棉質上衣17,300元、毛料鑽飾長褲...
附內背帶短版羽絨夾克48,700元、拼接紗飾棉質上衣17,300元、毛料鑽飾長褲23,400元。圖／Fabiana Filippi提供
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Multistripes S-Cape絲綢混紡喀什米爾斗篷，價格店洽。圖／Lor...
Multistripes S-Cape絲綢混紡喀什米爾斗篷，價格店洽。圖／Loro Piana提供
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義大利行李圍巾
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