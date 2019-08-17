預約浪漫秋日 Fabiana Filippi女裝的飄逸獨具風采

2019-08-17 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



秋日將至，日前義大利品牌Fabiana Filippi發表2019早秋度假系列，以自然溫暖的顏色帶來細緻輕盈的視覺；Loro Piana也以手提箱條紋的品牌經典標誌，打造喀什米爾服裝的飄逸優雅。

秋天的美麗色彩，宛如暖陽揮灑在城市街景或悠然森林的平靜，也成了Fabiana Filippi早秋系列的色彩，運用喀什米爾羊毛作為基調，搭配異材質拼接，在簡約剪裁的服裝中展現巧思，柔軟的羊毛材質造就了溫暖的舒適穿著，也展現優雅的垂墜感，鑽石菱線則是別緻細節，並且以手工縫製礦石、亮片作為亮點，黃酮鑽石線裝飾在領口、袖口、褲子側邊或是針織罩衫的格線上，帶來星閃光芒的幽微，短版羊毛外套則是正式服裝的柔美、實穿單品。