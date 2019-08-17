高雄也吃得到「Ukai懷石料理」了！無菜單午餐2000元起
在開幕將屆滿2年之際，Ukai-tei Kaohsiung繼鐵板燒、西餐之後，將於9月5日起正式引進「懷石料理」，推出午餐、晚餐兩個餐期的無菜單料理，為高雄帶來新的用餐體驗。
日本UKAI集團旗下供應有和食、洋食等不同風格的料理，為日本知名的餐飲品牌，也曾獲得米其林星級的肯定。自2017年，御盟集團攜手UKAI，在高雄晶英行館內打造Ukai-tei Kaohsiung，引入Ukai-tei鐵板燒、Grill Ukai西餐，為UKAI首次進駐海外。後又再度合作，於2019年進駐台北微風南山，規劃有Ukai-tei 鐵板燒、Kappou Ukai割烹等2種不同型態的料理。
隨著Ukai-tei Kaohsiung開幕即將滿2年，店內加碼引進UKAI旗下的懷石料理「Ukai Kaiseki」。店內遵循「旬」的傳統，以當季食材規劃出無菜單料理，預計9月5日正式開幕，並已經於即日起開放預定。午餐套餐有2,000、3,000兩種價位，晚餐則為3,500、4,500元。另外Grill Ukai西餐也預計將於8月20日推出全新的套餐供民眾嘗鮮。
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