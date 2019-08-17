2019月餅趨勢 個頭小、選項多跨界玩法更出奇

2019-08-17 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



月近中秋，月餅大戰打得兇，今年月餅除了強調工法、產地、健康吃，為爭取年輕客源，月餅個頭愈做愈小，禮盒選項也愈來愈多，圓山飯店甚至推出禮盒內僅有2個月餅的新包裝；禮盒設計也走兩極化，或者跨界請大師操刀，或是講究功能，可以變身檯燈、是收納盒，也可以是玩具。

今年台北西華、台北晶華酒店、華泰飯店集團、香格里拉台北遠東等飯店，多主打熱賣款，以傳統滋味「黏」住老顧客；也有不少飯店以創新設計出擊，像是六福旅遊集團的月餅禮盒結合近年品牌主打的「愛地球」話題，外包裝兼具小夜燈與置物功能，並融入「瀕危動物」的創意設計；台北王朝的中秋禮盒也能變身氣氛燈；天成飯店集團獻上撲克牌；麗緻餐旅集團首度融入插畫疊疊樂；eslite hotel誠品行旅則將月餅禮盒變成一本書。

不只星級飯店搶話題，老品牌的烘焙名店也紛紛推出「縮小版」，郭元益、舊振南、台中大甲裕珍馨都有「小」月餅。

另一個主要趨勢，則是大玩「跨界」。台北美福飯店與台中在地品牌「裕珍馨」聯名推出「珍馨美意」禮盒；昇恆昌也與香港奇華餅家合作，推出3款昇恆昌獨家口味的中秋月餅外，再跨世界咖啡沖煮大賽冠軍王策經營的品牌咖啡，禮盒內特選兩款VWI咖啡濾泡包。

此外，還有威士忌與月餅的創新跨界。蘇格登與舊振南聯手推出「威士忌月餅」，打破以往威士忌「品酩」的方式，其中一款蘇格登18年單一麥芽威士忌X可可威士忌月餅，須確保可可香氣完整釋放、待可可內餡熟度達到九成時，加入蘇格登威士忌，威士忌本身帶有柑橘香氣與些微的煙燻麥芽甜味，與香濃的巧克力香氣巧妙輝映。

台北101也與十二粵首度聯手推出限量粵式金秋月餅，這是十二粵在台灣的第一個中秋節，聯名款的4件傳統粵式月餅中，包括傳統的雙黃白蓮蓉及台灣少見的五仁月餅。

從飯店、烘焙業、餐廳到通路商齊搶月餅商機，國際茶飲品牌也為中秋設計限量款。TWG Tea的茶香月餅禮盒，就以微甜月餅搭配甘美的頂級茶，像是一款「星宿之秋」，內餡是異國香料層次分明的緋幻紅茶黃蓮蓉，搭配鹹蛋黃和香烤瓜子，堅果香氣充盈，是品牌經典。