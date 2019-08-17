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台灣人只愛RIMOWA？ 高端行李箱市場版圖重新洗牌

2019-08-17 17:18聯合報 記者曾智緯╱即時報導

台灣一直都是高端行李箱的消費主力市場，據周刊報導過，國人熟知的精品行李箱代表RIMOWA在還未納入LVMH集團之前，光是在台灣每年都能銷售約5萬顆，15年以來高居品牌全球業績前5名。然而在RIMOWA代理權之爭後，台灣高端行李箱市場，就呈現了真空狀態，讓不少品牌選在此時進駐，企圖讓市占率重新洗牌。

台灣人有多愛RIMOWA？只要去一趟機場就能明白，不少人甚至還有多達3、4個以上該品牌行李箱，亦能說是RIMOWA開啟了消費者對於高端行李箱的需求。但就在2017年精品龍頭LVMH集團買下RIMOWA大部份的股權後，開始針對全球代理商整頓，因此導致了後來在台灣的經營權紛爭，原先的店鋪據點被迫關門，自此高端行李箱消費進入了真空期。而不少生活風格品牌便嗅到了商機，選在RIMOWA回歸台灣前，想搶食這塊市場大餅。

其中就包括了由前GEORG JENSEN執行長朱欽騏（David Chu）所規劃的Georg Jensen Travel系列，在2018年的1月進駐微風南山百貨，開設全球第一間旗艦店。標榜承襲了與銀飾品牌同樣的北歐設計精神，推出Infinity系列袋包與行李箱，聚碳酸酯（PC塑膠）素材的登機箱約在15,000元左右，而同樣設計換成鋁合金材質則逼近3萬元。定價策略就是衝著RIMOWA而來，不過打著GEORG JENSEN的品牌名稱，加上簡約的設計感，仍吸引消費者買單，讓品牌在一年後就在台北擁有兩家直營據點。

以製作書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc）也投入高端行李箱市場的戰局，在去年於佛羅倫斯正式曝光#MY4810系列行李箱。以探險精神為設計靈感，強調功能性，箱身設計相較其他品牌來的平實，但仍保有其品牌特色， 即使均價在2萬元以上，依舊反應不俗。而同樣是來自瑞士的Victorinox更是收掉服飾產品部門，專心只做軍用刀具、腕表以及行李箱，同樣強調功能性，有可以擴充原體積47%的設計，亦有針對商務人士而設的款式，提供布面與塑料的選擇，入手價約在萬元左右，目前能見度亦不低。

而被稱為是RIMOWA最強勁對手的義大利頂級行李箱品牌Fabbrica Pelletterie Milano（簡稱FPM），也將於9月正式落腳台北，開設品牌在台第一家大店。FPM創立超過70年，擁有製作頂級箱包的技術，作風卻十分低調，招牌的鋁合金系列行李箱起價約從34,000元起，而塑料為主Light款的價格則較為親民，自17,100元起跳。整體均價比起其他品牌高了不少，是否能受到台灣消費者的青睞，大家都在等著看。

義大利頂級行李箱品牌Fabbrica Pelletterie Milano，也將...
義大利頂級行李箱品牌Fabbrica Pelletterie Milano，也將於9月正式落腳台北，開設品牌在台第一家大店。圖／FPM提供
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Victorinox Lexicon系列高級大型行李箱，約24,200元。圖／Victorinox提供
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Georg Jensen Travel INFINITY系列銀灰色聚碳酸酯28吋行李箱，18,580元。圖／漢尼爾提供
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萬寶龍#MY4810系列行李箱，21,700元起。圖／Montblanc提供
萬寶龍#MY4810系列行李箱，21,700元起。圖／Montblanc提供
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