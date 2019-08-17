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今夏高溫轟炸 居家通路涼夏暢銷王是它

2019-08-17 16:40聯合報 記者陳立儀╱即時報導

持續高溫讓涼夏商品的買氣一枝獨秀。根據MUJI無印良品統計，2019上半年服飾類暢銷排行榜第一名的法國亞麻褲，因材質舒適透氣，業績較去年同期成長超過兩倍，居家用品類暢銷排行榜由夏日必備的空氣循環風扇奪下，買氣較去年成長5％；HOLA特力和樂今夏銷售成長幅度最高的也是小型風扇，尤其循環扇最為明顯。

HOLA特力和樂指出，今年夏季商品銷售高峰落在7月，其中CORONA 360度全方位9吋循環扇售價千元有找，開賣至今已賣出破萬台；涼被也賣得比去年好，搭上聯名話題，小熊維尼、玩具總動員4都有推出涼被，全部銷售一空，玩具總動員4純棉涼被大約上市兩周就賣光；涼感造型抱枕在7、8月有明顯買氣，平均單月約可賣出近2,000件。此外，跟去年相比，今年HOLA特力和樂夏季商品的銷售往後延長了1個月。

今年夏天特別悶熱，IKEA發現消費者特別愛買藤、竹等天然材質與清爽色系的家具家飾，涼感系列寢具也大受歡迎，例如KLUBBSPORRE人體工學枕的其中一面是凝膠層，因熱傳導性較低，可打造更涼爽的睡眠環境；KNAPSTAD舒眠薄墊同樣在其中一面採用涼感設計，可依喜好或季節選擇適合的墊面。

在網購平台也可看出高溫商機，蝦皮購物「涼感」、「消暑小物」提前從3月就開始熱銷，前5大熱銷類別為節能電扇及冷氣、涼感衣物、防曬冰絲袖套、涼感寢具、隨身消暑小物，其中節能電扇、冷氣等家電買氣年漲近5成。

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示，隨著7、8月進入全年高溫月，帶動Yahoo奇摩購物中心涼感家電、涼感內衣買氣提升，氣泡水機、涼感內衣7月至今銷售成長超過4成、涼感濕紙巾成長近3成，其中氣泡水機熱銷TOP 3為澳洲SodaSparkle舒打健康氣泡水機、DRINKMATE氣泡水機Rhino410犀牛機、MATURE美萃 Classic410系列氣泡水機。另外，蘇菲清新涼感超薄護墊7月至今銷售成長超過7倍。

CORONA 360度全方位9吋循環扇CRN－CR190，特價990元，HOLA...
CORONA 360度全方位9吋循環扇CRN－CR190，特價990元，HOLA特力和樂開賣至今已熱銷上萬台。圖／HOLA提供
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IKEA KLUBBSPORRE人體工學枕結合記憶泡棉與凝膠層，提供涼爽舒適表面...
IKEA KLUBBSPORRE人體工學枕結合記憶泡棉與凝膠層，提供涼爽舒適表面，售價1,399元。圖／IKEA提供
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MUJI無印良品2019上半年居家用品類暢銷排行榜由空氣循環風扇奪下。圖／無印良...
MUJI無印良品2019上半年居家用品類暢銷排行榜由空氣循環風扇奪下。圖／無印良品提供
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IKEA KLUBBSPORRE人體工學枕結合記憶泡棉與凝膠層，提供涼爽舒適表面...
IKEA KLUBBSPORRE人體工學枕結合記憶泡棉與凝膠層，提供涼爽舒適表面，售價1,399元。圖／IKEA提供
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舒適透氣的法國亞麻褲是MUJI無印良品2019上半年服飾類的熱銷冠軍。圖／無印良...
舒適透氣的法國亞麻褲是MUJI無印良品2019上半年服飾類的熱銷冠軍。圖／無印良品提供
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HOLA特力和樂涼感造型抱枕是今夏熱銷品項，平均單月可賣出近2,000件。圖／H...
HOLA特力和樂涼感造型抱枕是今夏熱銷品項，平均單月可賣出近2,000件。圖／HOLA提供
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7、8月進入全年高溫月，Yahoo奇摩購物中心氣泡水機銷售成長超過4成，圖為DR...
7、8月進入全年高溫月，Yahoo奇摩購物中心氣泡水機銷售成長超過4成，圖為DRINKMATE 氣泡水機Rhino410犀牛機。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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MUJI無印良品2019上半年居家用品類暢銷排行榜由空氣循環風扇奪下。圖／無印良...
MUJI無印良品2019上半年居家用品類暢銷排行榜由空氣循環風扇奪下。圖／無印良品提供
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HOLA特力和樂先前推出玩具總動員4純棉涼被，約開賣兩周就賣光。圖／HOLA提供
HOLA特力和樂先前推出玩具總動員4純棉涼被，約開賣兩周就賣光。圖／HOLA提供
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