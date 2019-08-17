今夏高溫轟炸 居家通路涼夏暢銷王是它

2019-08-17 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



持續高溫讓涼夏商品的買氣一枝獨秀。根據MUJI無印良品統計，2019上半年服飾類暢銷排行榜第一名的法國亞麻褲，因材質舒適透氣，業績較去年同期成長超過兩倍，居家用品類暢銷排行榜由夏日必備的空氣循環風扇奪下，買氣較去年成長5％；HOLA特力和樂今夏銷售成長幅度最高的也是小型風扇，尤其循環扇最為明顯。

HOLA特力和樂指出，今年夏季商品銷售高峰落在7月，其中CORONA 360度全方位9吋循環扇售價千元有找，開賣至今已賣出破萬台；涼被也賣得比去年好，搭上聯名話題，小熊維尼、玩具總動員4都有推出涼被，全部銷售一空，玩具總動員4純棉涼被大約上市兩周就賣光；涼感造型抱枕在7、8月有明顯買氣，平均單月約可賣出近2,000件。此外，跟去年相比，今年HOLA特力和樂夏季商品的銷售往後延長了1個月。

今年夏天特別悶熱，IKEA發現消費者特別愛買藤、竹等天然材質與清爽色系的家具家飾，涼感系列寢具也大受歡迎，例如KLUBBSPORRE人體工學枕的其中一面是凝膠層，因熱傳導性較低，可打造更涼爽的睡眠環境；KNAPSTAD舒眠薄墊同樣在其中一面採用涼感設計，可依喜好或季節選擇適合的墊面。

在網購平台也可看出高溫商機，蝦皮購物「涼感」、「消暑小物」提前從3月就開始熱銷，前5大熱銷類別為節能電扇及冷氣、涼感衣物、防曬冰絲袖套、涼感寢具、隨身消暑小物，其中節能電扇、冷氣等家電買氣年漲近5成。