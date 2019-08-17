7月地球體溫創新高！通路掀熱浪商機聯名冰品冷飲狂賣

2019-08-17 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



地球持續發燒！根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）報告，今年7月地球體溫創下自1880年開始記錄以來7月新高。天氣熱翻天引爆通路熱浪商機，超商現做冰飲、冰棒、冰沙的買氣也隨著氣溫持續飆高，尤其獨家口味、聯名限量款更是許多消費者搶買嘗鮮、拍照打卡的大熱門。

到底聯名冰飲冰品賣的有多好？7－ELEVEN與GODIVA再度攜手推出適合夏天的「GODIVA經典冰可可」，7月底開賣、全台限量60萬杯，開賣第一天賣出10萬杯；全家便利商店現煮茶系列5月開賣至今已賣出超過破200萬杯，最新一波的椪柑百香青茶創下日銷破萬杯的紀錄，當季水果口味的西瓜跳跳糖酷繽沙兩周賣出15萬杯。

7－ELEVEN表示，今年冰品業績較去年同期成長2成，其中又以聯名冰品最受歡迎，像是「黑松沙士Plus一直跳冰棒」、「百吉X佳興檸檬汁棒棒冰」皆熱銷超過60萬支；現萃茶冰杯的銷售占比也高達9成。

最近引發社群討論的7－ELEVEN最新推出的「舊振南綠豆椪牛乳冰棒」，是百年老店舊振南與冰品品牌杜老爺攜手合作的獨家限定款，採用舊振南經典的綠豆沙餡，搭配黑糖風味寒天，最外層是綠豆清冰、內層是綠豆沙牛奶冰淇淋，限量10萬支，在酷熱吃冰與懷舊話題的雙重激盪之下，開賣第一天就狂賣近5萬支。

鎖定夏日消暑需求，全家便利商店Let’s Cafe私品茶新推出「焦糖珍珠Q奶」、「夏日檸檬飲」，「焦糖珍珠Q奶」使用黑糖蜜漬白玉珍珠、椰果、牛奶混搭出多層次香甜口感，「夏日檸檬飲」選用國內最大檸檬產地屏東所種植的優利卡（Eureka）品種檸檬，產地直送鮮榨成汁，是消暑聖品；另外還有夏季新口味的芒果牛奶酷繽沙，採用國產愛文芒果、土芒果與印度阿方索芒果等調配出清爽酸甜口感，加入牛奶提升風味。全家便利商店3款夏季冷飲即日起至9月10日會員價49元。

萊爾富搶攻高溫商機，再度與杜老爺攜手推出兩款獨家限量聯名冰品，包括與美國巧克力品牌HERSHEY’S聯名推出的「極濃可可饗宴冰淇淋」，以及與阿華田聯名推出的「脆酷力巧克力麥芽冰淇淋」，每款限量10萬支，即日起至9月10日可享嘗鮮價2支79元，售完為止，預計可望帶動整體冰品業績成長20%。