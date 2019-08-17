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看「冰啤酒」插畫展 還可免費吃吃喝喝

2019-08-17 10:09聯合報 記者何定照╱即時報導

年輕創作人萊拉今天下午舉辦快閃插畫個展「冰啤酒」（Lyla’s Solo Pop Up Show “COLD BEER”），展出十多幅留學英國時的創作，透過極簡風格插畫、大量留白、幽默對話，勾勒出在倫敦近兩年的生活，不只是內心情緒投射，也探討倫敦有趣的現象。

展名「冰啤酒」的靈感來自歐洲的「喝一杯」文化，萊拉表示，下課或下班後去喝一杯，都可以放鬆心情，也是和朋友搏感情的好機會，更是讓外地人融入當地文化的好方法。

萊拉說，系列創作中的人物或動物角色或日常生活中的物件，都呈現當時心境，並使用英文創作，大玩英文諧音。像作品「滾開」（Piss Off）靈感來自有天她走在路上，迎面而來一位先生搖晃的對著她爆粗口說滾開，讓她有感而發畫下一個全身光溜溜正在小便的人，比著中指說「Piss Off」（piss有小便跟滾開之意），描繪給人冷漠甚至粗魯印象的倫敦人。

不過萊拉觀察，倫敦人只是表面看起來冷漠，其實私下很好相處，她猜測或許因為倫敦是觀光大城，許多旅客不了解當地文化，無意間闖入別人的隱私範圍，像是畫中描繪如廁時被看光的感覺，因而憤怒的叫別人「滾開」，這或許是倫敦人回敬無禮觀光客的方法。

萊拉表示，創作出來的角色時而惡搞、時而幽默，但都是真性情流露。像作品中有個小男孩哭到都泡在自己淚池裡，她當時是邊哭邊畫，畫完心情也舒坦多了，顯現創作的療癒力量。

展覽現場還有「亂畫工作坊」邀請大家一起在衛生紙上畫畫，主題是使用一條不能斷的線，畫出現場任何一個人，不能只畫輪廓，要有五官，看似簡單，但其實十分挑戰，更有限量小禮可以兌換。

此次展出地點在台北市的登打士街餐廳，登打士街取自香港地名，是香港年輕人喜歡的美食街；台北市的登打士街則走工業風，販售美式食物，即將展出台灣人在歐洲生活的創作。現場提供Roj Bakery的限量杯子蛋糕、台灣知名啤酒品牌台虎精釀風味飲品、地主店家帶來的歐風小點等，免費入場。

展出時間只有今天下午2時30分至5時30分，之後將於9月12日至15日移師至師大知音劇場，並與師大表演藝術研究所師生合作，帶來結合舞蹈、音樂、現場創作的跨域表演。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年輕創作人萊拉作品「滾開！」（Piss Off）（右）跟「讓它煮一下」（Let ...
年輕創作人萊拉作品「滾開！」（Piss Off）（右）跟「讓它煮一下」（Let It Brew）。圖／Lyla提供
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