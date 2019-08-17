蘇富比秋拍彩鑽競豔！Anna Hu「絲路音樂系列」首度曝光100克拉濃彩黃鑽項鍊
香港蘇富比（Sotheby’s）的瑰麗珠寶及翡翠首飾秋季拍賣即將於10月7日於香港會議展覽中心登場，今年焦點仍是彩鑽。除了領拍的10.64克拉艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石戒指，估價約6億元起，備受矚目；本季蘇富比更委託華裔珠寶藝術家胡茵菲（Anna Hu）創作「絲路音樂系列」珠寶共5件作品，以古來連貫中西的絲路以及沿路衍生的音樂與文化交流為靈感。其中一條「敦煌琵琶」項鍊更鑲嵌了一顆足足100.02克拉濃彩黃鑽主石，估價約1.6億元起（港幣4,000萬元）。
擁有深厚音樂背景的胡茵菲妙融合東西方元素在珠寶作品的線條與形態中表現出流暢的音樂感。鑲嵌100克拉黃鑽的敦煌琵琶項鍊，胡茵菲以敦煌莫高窟壁畫中的反彈琵琶伎樂天神的形象為靈感，項鍊曲線融合天神漫舞的緞帶曲線和西洋音樂的五線譜，亦可拆作胸針或耳環配戴。藍鵲胸針則以國立歷史博物館典藏的《青花花鳥紋方圓盤》及故宮典藏的清朝郎世寧《畫仙萼長春》為靈感，以孔克海螺珠和彩色寶石詮釋鳥語花香之意境。曾為大提琴演奏家的胡茵菲更以典藏於瑞士伯恩藝術博物館之畢卡索《掛在牆上的小提琴》為主角，融合東方翡翠和鑽石創作出一枚大提琴胸針。
出身珠寶世家的胡茵菲於2008年創立同名的訂製藝術珠寶品牌ANNA HU HAUTE JOAILLERIE，並在紐約設立第一家珠寶沙龍。2012年於法國巴羅浮宮裝置藝術博物館舉辦全球首次個展，不但是首位獲邀成為法國巴黎高級定製和時尚聯合會的亞洲女性珠寶藝術家，亦是受邀參加巴黎雙年展之最年輕珠寶藝術家之一。2013年底胡茵菲的海之頌胸針以4,568,163美元天價拍出，刷新了當時當代珠寶藝術家拍賣紀錄。包括瑪丹娜、葛妮絲派特蘿、娜塔麗波曼等好萊塢明星都曾配戴她的珠寶出席重要活動。
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