親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／找到人啦！韓國瑜的高粱酒原來是他送的

驅魔師：這兩種人最易附魔！嗜睡、胃痛、飽嗝是前兆...

蘇富比秋拍彩鑽競豔！Anna Hu「絲路音樂系列」首度曝光100克拉濃彩黃鑽項鍊

2019-08-17 08:47聯合報 記者孫曼╱即時報導

香港蘇富比（Sotheby’s）的瑰麗珠寶及翡翠首飾秋季拍賣即將於10月7日於香港會議展覽中心登場，今年焦點仍是彩鑽。除了領拍的10.64克拉艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石戒指，估價約6億元起，備受矚目；本季蘇富比更委託華裔珠寶藝術家胡茵菲（Anna Hu）創作「絲路音樂系列」珠寶共5件作品，以古來連貫中西的絲路以及沿路衍生的音樂與文化交流為靈感。其中一條「敦煌琵琶」項鍊更鑲嵌了一顆足足100.02克拉濃彩黃鑽主石，估價約1.6億元起（港幣4,000萬元）。

擁有深厚音樂背景的胡茵菲妙融合東西方元素在珠寶作品的線條與形態中表現出流暢的音樂感。鑲嵌100克拉黃鑽的敦煌琵琶項鍊，胡茵菲以敦煌莫高窟壁畫中的反彈琵琶伎樂天神的形象為靈感，項鍊曲線融合天神漫舞的緞帶曲線和西洋音樂的五線譜，亦可拆作胸針或耳環配戴。藍鵲胸針則以國立歷史博物館典藏的《青花花鳥紋方圓盤》及故宮典藏的清朝郎世寧《畫仙萼長春》為靈感，以孔克海螺珠和彩色寶石詮釋鳥語花香之意境。曾為大提琴演奏家的胡茵菲更以典藏於瑞士伯恩藝術博物館之畢卡索《掛在牆上的小提琴》為主角，融合東方翡翠和鑽石創作出一枚大提琴胸針。

出身珠寶世家的胡茵菲於2008年創立同名的訂製藝術珠寶品牌ANNA HU HAUTE JOAILLERIE，並在紐約設立第一家珠寶沙龍。2012年於法國巴羅浮宮裝置藝術博物館舉辦全球首次個展，不但是首位獲邀成為法國巴黎高級定製和時尚聯合會的亞洲女性珠寶藝術家，亦是受邀參加巴黎雙年展之最年輕珠寶藝術家之一。2013年底胡茵菲的海之頌胸針以4,568,163美元天價拍出，刷新了當時當代珠寶藝術家拍賣紀錄。包括瑪丹娜、葛妮絲派特蘿、娜塔麗波曼等好萊塢明星都曾配戴她的珠寶出席重要活動。

胡茵菲絲路音樂系列敦煌琵琶項鍊，鑲嵌100.02克拉濃彩黃鑽主石，估價約1.6億...
胡茵菲絲路音樂系列敦煌琵琶項鍊，鑲嵌100.02克拉濃彩黃鑽主石，估價約1.6億元起。圖／蘇富比提供
分享
華裔珠寶藝術家胡茵菲為蘇富比創作「絲路音樂系列」珠寶共5件作品將於秋拍上拍。圖／...
華裔珠寶藝術家胡茵菲為蘇富比創作「絲路音樂系列」珠寶共5件作品將於秋拍上拍。圖／蘇富比提供
分享
華裔珠寶藝術家胡茵菲為蘇富比創作「絲路音樂系列」珠寶共5件作品將於秋拍上拍。圖／...
華裔珠寶藝術家胡茵菲為蘇富比創作「絲路音樂系列」珠寶共5件作品將於秋拍上拍。圖／蘇富比提供
分享
香港蘇富比秋拍珠寶類領拍的為一枚10.64卡拉艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石戒指，估價...
香港蘇富比秋拍珠寶類領拍的為一枚10.64卡拉艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石戒指，估價約6億元起。圖／蘇富比提供
分享
胡茵菲絲路音樂系列熱情Appassionata戒指，紅寶石配鑽石，估價約260萬...
胡茵菲絲路音樂系列熱情Appassionata戒指，紅寶石配鑽石，估價約260萬元起。圖／蘇富比提供
分享
胡茵菲絲路音樂系列大提琴胸針，天然翡翠配鑽石及粉色剛玉， 估價約878萬元起。圖...
胡茵菲絲路音樂系列大提琴胸針，天然翡翠配鑽石及粉色剛玉， 估價約878萬元起。圖／蘇富比提供
分享
胡茵菲絲路音樂系列艾靈頓（Ellington）耳環，海螺珠、藍寶石配鑽石，估價約...
胡茵菲絲路音樂系列艾靈頓（Ellington）耳環，海螺珠、藍寶石配鑽石，估價約878萬元起。圖／蘇富比提供
分享
胡茵菲絲路音樂系列藍鵲胸針，海螺珠、配鑽石，估價約600萬元起。圖／蘇富比提供
胡茵菲絲路音樂系列藍鵲胸針，海螺珠、配鑽石，估價約600萬元起。圖／蘇富比提供
分享

珠寶藝術家博物館
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

當地人才知道！峇里島「紀念品大賣場」超好買

2019-08-16 20:25

羽生伊知郎撲克牌刷新日本威士忌新紀錄！5年內價翻倍

2019-08-17 09:07

冠軍免費吃1年！開丼「大胃王爭霸賽」 吃光「6碗共2公斤丼飯」就免費

2019-08-17 00:17

電影「乾杯」再現！「日本最強侍酒師」千葉麻里繪來了

2019-08-16 21:01

Jo Malone「香氛TO GO」3款經典香氣快入手

2019-08-16 20:08

京站8家美食超狂買一送一 準備揪伴吃起來優惠時間快筆記！

2019-08-16 19:46

影／紅鼻子醫生開「歡樂門診」 孩子不再害怕看病

2019-08-16 19:37

Jérôme Dreyfuss發表秋冬新款手袋 Lulu小包款別具斷貨潛力

2019-08-16 19:13

時尚活動鬼月也搞鬼 onefifteen初衣食午的秋冬潮衣驚悚陳列太有戲

2019-08-16 17:34

「世界最美咖啡館」到台灣 「花神」改名端出七成新菜色

2019-08-16 17:16

通勤追劇族三大煩惱 Netflix教你用小技巧突破

2019-08-16 17:15

錯過再等一百年！梅花表百年慶全球限量旗艦款登場

2019-08-16 16:58

MELODY快狠準 混搭喬治傑生FUSION珠寶

2019-08-16 16:39

逢六日才有得吃！一周只開2天 台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺

2019-08-16 16:20

樂高迷新打卡點 「巨型忍者村」桃園台茂快閃登場

2019-08-16 14:38

一禾堂海鹽奶油卷+豆乳冰淇淋！IG超夯夢幻冰品很欠吃

2019-08-16 12:58

好市多員工爆美味麵包TOP5 揭密最佳食用撇步

2019-08-16 10:01

2019最吸睛的戶外音樂活動！世界音樂節8月15日正式開賣

2019-08-16 09:59

真空破壁果汁營養不分層 這款玫瑰粉金色調理機只有台灣有

2019-08-16 09:39

遠東全家福outlet展售會 年度廠拍全面出清搶購

2019-08-16 09:26

9種觀看列寧的方式 普普大師安迪沃荷將於倫敦富藝斯展出

2019-08-16 07:40

中秋烤和牛！乾杯、老乾杯「和牛組合餐」　還有夢幻「藍龍蝦」海鮮鍋

2019-08-16 00:29

SEIKO LUKIA 葉星辰氣質爆表

2019-08-16 00:04

GUCCI 歐陽娣娣 俏皮又復古

2019-08-16 00:00

蔡依林PortsPURE霸氣格紋外套好帥 鬼鬼不對稱洋裝變身俏麗學生妹

2019-08-15 23:59

點水樓月餅 酥薄口感好滋味

2019-08-15 23:49

辣椒膏炒海瓜子、鹹蛋炒透抽！米其林泰菜「baan」新菜滿是海鮮味

2019-08-15 23:38

亞尼克YTM進駐北捷一週年 邀「柴語錄」耍萌將機台換新裝

2019-08-15 20:14

網購獨家！STAYREAL《Garena傳說對決》限量聯名潮T快下單

2019-08-15 19:50

台灣之光！8品牌進擊巴黎設計展

2019-08-15 19:35

STAYREAL X 電競傳說對決 五大英雄Q版肖像超萌亮相

2019-08-15 19:12

食材凍鮮靠它！台灣三洋直立式冷凍櫃 采晶玻璃時尚有型

2019-08-15 19:07

中與志迴轉壽司手捲比買一送一划算、壽司加量不加價 限定優惠只在這間百貨

2019-08-15 18:52

趙又廷新時尚大片放送帥度 網「媽呀！我被帥出鼻血了」

2019-08-15 18:14

服中藥能吃水果嗎？中醫師這樣說

2019-08-15 17:57

經典設計添新意！寶璣女表變前衛 海瑞溫斯頓不簡單

2019-08-15 17:45

18歲西班牙七項全能好手「創紀錄」 成RICHARD MILLE最年輕品牌摯友

2019-08-15 17:38

撿便宜快來看！MUJI無印良品 超過300項商品降價

2019-08-15 17:01

OZI戴百萬崑崙表登台獻唱 驚險演出「掉表」戲碼

2019-08-15 16:59
看更多

熱門文章

另類亞洲第一 台灣自慰風氣大勝日本南韓

2019-08-16 18:35

好市多員工爆美味麵包TOP5 揭密最佳食用撇步

2019-08-16 10:01

氣象局：未來幾小時 中南部平地驟雨　

2019-08-16 11:17

美式賣場店員喊「胡椒鹽只能拿5包」 他怒：當我賊嗎？

2019-08-16 16:11

桃園登革熱確診33例 市府籲民眾加強防疫、違者開罰

2019-08-16 14:14

逛地下街臭豆腐氣味超恐怖 網友點名：這東西更臭！

2019-08-16 16:14

花生控注意！花生製品9件就1件黃麴毒素或赭麴毒素超標

2019-08-16 11:44

動物怎麼健康檢查？ 獅子照斷層秒變可愛大貓

2019-08-16 12:41

逢六日才有得吃！一周只開2天 台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺

2019-08-16 16:20

小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20

中潭公路下周一起大整修 公總呼籲遊客月底前提早改道

2019-08-16 15:33

生魚片驚見白蟲蠕動 藏壽司強調：非食材問題

2019-08-16 12:53

山區恐坍方土石流 吳德榮：連日大量降雨持續到下周二

2019-08-17 07:08

女子打鼾發現晚期肺腺癌 雙重標靶救命

2019-08-16 15:48

【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42

吃水果看體質 中醫師傳授簡單辨別方法

2019-08-17 07:01

愛睡不愛動又中廣身材？男性小心睪固酮低下提早更年期

2019-08-16 12:10

驅魔師：這兩種人最易附魔！嗜睡、胃痛、飽嗝是前兆...

2019-08-17 08:00

中秋烤和牛！乾杯、老乾杯「和牛組合餐」　還有夢幻「藍龍蝦」海鮮鍋

2019-08-16 00:29

亞洲第一 台灣人8成曾自慰

2019-08-16 23:47

請友人孩子跑腿並請客 零錢繳不繳回引網友爭辯

2019-08-16 12:00

快下載！ 9月30日前漢堡王優惠券中薯、辣薯球買一送一

2019-08-16 15:08

京站8家美食超狂買一送一 準備揪伴吃起來優惠時間快筆記！

2019-08-16 19:46

當發現孩子用橡皮擦換來名牌手表 妳會怎麼做？

2019-08-16 10:19

花生控注意！花生製品9件就1件黃麴毒素或赭麴毒素超標

2019-08-16 15:16

氣象局：中南部今明兩天仍大雨 北部有午後雷陣雨

2019-08-16 10:29

遠東全家福outlet展售會 年度廠拍全面出清搶購

2019-08-16 09:26

避開蘇澳塞車區！宜蘭促蘇花改接國5、增冬山交流道

2019-08-16 23:37

每日星座運勢／雙子受到眾人的關注 財運從散而聚

2019-08-17 00:00

冠軍免費吃1年！開丼「大胃王爭霸賽」 吃光「6碗共2公斤丼飯」就免費

2019-08-17 00:17

當地人才知道！峇里島「紀念品大賣場」超好買

2019-08-16 20:25

一禾堂海鹽奶油卷+豆乳冰淇淋！IG超夯夢幻冰品很欠吃

2019-08-16 12:58

台酒多角化經營 酒廠變身觀光工廠

2019-08-16 15:37

景氣差！無薪假暴增1341人 創今年新高

2019-08-16 14:07

國家鐵道博物館籌備處正式成立 鄭麗君:以軟帶硬

2019-08-16 14:56

樂高迷新打卡點 「巨型忍者村」桃園台茂快閃登場

2019-08-16 14:38

每天3顆水蜜桃 竟然能抑制腫瘤發展

2019-08-16 17:15

中南部防豪雨 北部熱破36℃

2019-08-17 00:24

「世界最美咖啡館」到台灣 「花神」改名端出七成新菜色

2019-08-16 17:16

從海洋褐藻萃取藻類蛋白質 有助降低肌肉流失

2019-08-16 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top