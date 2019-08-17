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冠軍免費吃1年！開丼「大胃王爭霸賽」 吃光「6碗共2公斤丼飯」就免費

2019-08-17 00:17聯合報 記者陳睿中╱即時報導

連鎖丼飯餐廳「開丼」，自8月30日起，將舉行首屆的「大食力 大胃王爭霸賽」徵求全台的大胃王好手，冠軍將可獲得免費1年份的開丼兌換券等多項禮品。另外為呼應賽事，指定日期至開丼，也可享「加肉半價」的優惠，品嚐指定餐點，還可獲得刮刮卡享折扣。

開丼自7月2日推出地表最強爆膽王挑戰賽，2個月已超過千人挑戰成功。因此於8月30日至9月30日期間舉行「大食力丼飯大胃王爭霸賽」，全台灣北、中、南各舉辦一場初賽。初賽參與者將挑戰6碗、合計達2公斤的丼飯，包括爆膽王丼、松露角切牛排丼、肉量加倍日出燒肉丼、肉量加倍鹽蔥燒肉丼、肉量加倍明太子燒肉丼，以及鹽蔥雙料雞丼。成功完食者當日餐點全部免費（原價2,830元），還可獲得開丼3,000招待券及其他獎品；未挑戰成功可獲開丼1,000元招待券及活動限量禮品，但需支付1500元餐點費用。

首場初賽8月30日於台中秀泰站前店開跑，9月12日於台北HOYII北車店舉行，第三場則在9月20日至台南南紡購物中心登場，決賽則在9月28日在台北西湖內科店爭奪冠軍寶座。冠軍可獲得1年份的開丼兌換券、雀客旅館免費住宿1晚、ZAKUZAKU棒棒泡芙禮盒、帆布包、環保杯套等禮品。

除了三場賽事，開丼9月份每周二推出開丼「二」食力活動。至門市點用肉量加倍燒肉丼系列，每多加一份肉就享半價50元（原價100元）的優惠，加至第10份並完食者，就免費招待您加肉。此外，凡點爆膽王丼、松露角切牛排丼、肉量加倍日出燒肉丼等商品，即可抽刮刮卡1張，刮開立即享折扣。

開丼推出大胃王爭霸戰，初賽需吃完合重達2公斤的丼飯。圖／開丼提供
開丼推出大胃王爭霸戰，初賽需吃完合重達2公斤的丼飯。圖／開丼提供
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